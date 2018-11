Karate-MS: Kopúňová vybojovala pre Slovensko bronz v kumite

Melnyková v tomto roku na seba upútala hlavne na turnajoch Premier League v Tokiu i Rotterdame s tretími, v Dubaji s druhým a v Santiagu na turnaji A-série taktiež s druhým miestom.

Madrid 10. novembra (TASR) - Slovenská karatistka Miroslava Kopúňová vybojovala na majstrovstvách sveta v Madride v kumite kategórie do 68 kg bronzovú medailu. Rozhodujúci súboj s Ukrajinkou Halynou Melnykovou sa skončil 0:0, no na stranu Kopúňovej sa priklonili rozhodcovia. Pre slovenské karate je to už 10. vzácny kov v histórii (1-1-8).



Kopúňová postupovala v pavúku s istotou, v 1. kole utorkovej kvalifikácie prešla cez Rakúšanku Vorderleitnerovú pomerom 3:0, v druhom cez Holanďanku Worldovú 3:2 a v treťom cez Rodriguezovú z Dominikánskej republiky so skóre 4:4 po výroku rozhodcov. Až potom nezvládla súboj s vicemajsterkou Európy Azerbajdžankou Zareckou s výsledkom 0:4. V repasáži si poradila s Egypťankou Abdelazizovou 3:1 a v boji o bronz po dramatickom boji s pomerom 0:0 aj s Ukrajinkou Melnykovú výrokom rozhodcov.



Melnyková v tomto roku na seba upútala hlavne na turnajoch Premier League v Tokiu i Rotterdame s tretími, v Dubaji s druhým a v Santiagu na turnaji A-série taktiež s druhým miestom. Väčšie úspechy ju však pri šampionátových meraniach síl nesprevádzali. Kopúňová bola na tom o niečo lepšie, na ME v tomto roku skončila siedma, pred dvoma rokmi piata a na turnajoch Premier League i série A sa túto sezónu štyrikrát umiestnila na pódiu. Slovenskú karatistku favorizoval aj aktuálny svetový rebríček s 5. miestom oproti 9-temu Ukrajinky, navyše tohto roku ju zdolala 5:3 na Svetovom pohári v Paríži i na Premier League v Rotterdame po výroku rozhodcov. V kvalifikačných bodoch na OH v Tokiu však bola na tom Melnyková s 5. priečkou podstatne lepšie, keď Kopúnová, členka VŠC Dukla, bola až na 54. mieste.