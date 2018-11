Slovenské karatistky obsadili na MS v súbornom cvičení kata 7. miesto

V kata družstiev žien štartovalo 25 tímov.

Madrid 8. novembra (TASR) - Slovenské družstvo karatistiek obsadilo na majstrovstvách sveta v Madride v súbornom cvičení kata 7. miesto. V zložení Ema Brázdová, Nikoleta Merašická a Ľudmila Báčiková ho zastavili v repasáži Srbky.



V kata družstiev žien štartovalo 25 tímov. Slovenky si v 1. kole suverénne pomerom 5:0 poradili s Trinidadom a Tobagom, no v 2. kole rovnakým skóre prehrali s domácimi Španielkami. Potiahli ich však do repasáže, kde boli nad ich sily opäť po výsledku 0:5 Srbky.



Vo štvrtok sa predstavili popoludní v kumite družstiev aj muži v konkurencii 32 tímov i ženy taktiež medzi 32 štartujúcimi.



Muži sa predstavili v zložení Dominik Imrich, Matej Homola, Matúš Lieskovský, Adi Gyurík, Attila Jóba, Dávid Podsklan, Ľuboš Džačovský a prvým súperom im bol Kuvajt. Ženy s Viktóriou Semaníkovou, Veronikou Semaníkovou, Miroslavou Kopúňovou a Dominikou Tatárovou vstúpili do súťaže súbojom s Mexikom.



Zatiaľ má slovenská výprava na konte 9. miesto Emy Brázdovej v kata a dve 7. priečky, v kata družstiev žien a zásluhou Matúša Lieskovského v kumite do 75 kg. V sobotu sa pokúsi Miroslava Kopúňová v kumite do 68 kg preniknúť na medailový stupeň, v boji o 3. miesto má za súperku Ukrajinku Melnykovú.