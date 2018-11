MS v karate: V súbornom cvičení kata skončila Brázdová na 9. mieste

Menej sa darilo Petrovi Fabianovi, ktorý prehral tesne v 3. kole.

Madrid 6. novembra (TASR) - Na majstrovstvách sveta v Madride obsadila slovenská karatistka Ema Brázdová v súbornom cvičení kata 9. miesto. Menej sa darilo Petrovi Fabianovi, ktorý prehral tesne v 3. kole.



Medzi ženami nastúpilo v kata 74 žien a Brázdová sa prepracovala do repasáže. Začala nádejne, po 1. voľnom kole vyhrala nad Jovanoskou z Macedónska 3:2. Potom si hladko poradila s mladou Izaguirreovou zo Salvadoru 5:0, no rovnakým pomerom prehrala vo 4. kole s viacnásobnou majsterkou Európy Španielkou Sanchézovou. V repasáži hneď v úvodnom kole podľahla Dimitrovovej z Dominikánskej republiky 1:4 a skončila deviata.



Peter Fabian medzi 85 mužmi mal taktiež v 1. kole voľno, v druhom vyprevadil Garsteu z Moldavska po víťazstve 5:0, v 3. kole prehral tesne so Švédom Truongom Khaiom 2:3.