Katar prvým triumfom na Ázijskom pohári získal optimizmus pred MS 2022

Cesta Kataru za úspechom nebola jednoduchá. Už vo štvrťfinále natrafili na Kórejskú republiku, tú zdolali gólom v závere zápasu 1:0.

Abú Zabí 2. februára (TASR) - Futbalisti Kataru sa postarali o prekvapenie na Ázijskom pohári. Nielenže sa prebojovali až do finále, v ňom sa im podarilo zaskočiť historicky najúspešnejšie Japonsko 3:1 a získali svoj premiérový triumf na kontinentálnom šampionáte.



Cesta Kataru za úspechom nebola jednoduchá. Už vo štvrťfinále natrafili na Kórejskú republiku, tú zdolali gólom v závere zápasu 1:0. Semifinále bolo o niečom inom, domáce Spojené arabské emiráty odišli z ihriska s debaklom 0:4. "Prišli sme na turnaj popasovať sa so všetkým, čo nás stretne. Hráči sa zlepšovali od zápasu k zápasu a dokázali, že sa vedia vyrovnať so zložitými situáciami a pobiť sa o výsledok," povedal tréner Katarčanov Felix Sanchez na oficiálnom webe šampionátu. Jeho mužstvo na turnaji vyhralo všetkých 7 duelov a inkasovalo len jediný gól, aj ten až vo finále.



Malá krajina z Golfského zálivu bude hostiť majstrovstvá sveta 2022. Keď jej Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v roku 2010 pridelila šampionát na úkor USA, Japonska, Kórejskej republiky či Austrálie, mnohí sa čudovali. Katar však ukázal, že dokáže konkurovať aj väčším krajinám a po športovej stránke má čo povedať. "Víťazstvo nás potešilo, teraz sa však musíme sústrediť na vývoj. Máme veľmi mladý tím, ktorý sa ukázal vo výbornom svetle. Najlepšie na tom je, že ešte môže rásť," dodal Sanchez.



Opačné pocity prevládali na japonskej strane. Štvornásobný víťaz Ázijského pohára prehral vôbec svoje prvé finále. "Je to moja chyba, že som nedokázal vyžmýkať z hráčov to najlepšie. Nedokázali sme sa dostať do rytmu a zareagovať na systém súpera. Ja však vždy hovorím, že víťaz turnaja je vždy ten najlepší a musím priznať, že Katar bol vo finále lepší," povedal tréner Japonska Hajime Morijasu.