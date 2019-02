Kazašská federácia potvrdila, že Rakúšania zatkli Poltoranina

Rakúske úrady vzali do väzby dvoch rakúskych, dvoch estónskych a jedného kazašského športovca v stredu priamo na majstrovstvách sveta v klasických lyžiarskych disciplínach v rakúskom Seefelde.

Astana 28. februára (TASR) - Kazašský olympijský výbor vo štvrtok potvrdil, že Alexej Poltoranin je medzi päticou bežcov na lyžiach, ktorých zatkla rakúska polícia v súvislosti s najnovším dopingovým prípadom.



"Nášho športovca budeme obhajovať," vyhlásila hovorkyňa Kazašskej federácie bežeckého lyžovania Samal Nauryzovová a dodala, že čakajú na dôkazy o jeho dopingových prehreškoch.



Rakúske úrady vzali do väzby dvoch rakúskych, dvoch estónskych a jedného kazašského športovca v stredu priamo na majstrovstvách sveta v klasických lyžiarskych disciplínach v rakúskom Seefelde. V spolupráci s nemeckou políciu zatkli aj ďalších štyroch ľudí.



Dvojnásobný bronzový medailista z MS Poltoranin sa mal spolu s domácim Maxom Haukem a Estóncami Karelom Tammjarvom a Andreasom Veerpaluom pôvodne predstaviť v stredajších pretekoch na 15 km klasicky, no do tých už nezasiahli. Druhý zatknutý Rakúšan bol Dominik Baldauf, ktorý spolu s Haukem obsadil v nedeľňajšom tímovom šprinte 6. miesto. Oboch lyžiarov zamestnáva rakúska polícia. Informovala o tom agentúra DPA.