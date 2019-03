P. Vlhová pozná na pódiách obrovského slalomu iba najvyšší stupienok

Piatkové víťazstvo v Špindlerovom Mlyne sa rodilo odlišne než v Semmeringu, Maribore či Are, Vlhová neútočila z ďalších priečok, ale viedla už po prvom kole.

Špindlerov Mlyn 8. marca (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pozná na pódiách obrovského slalomu iba najvyšší stupienok. Vo Svetovom pohári sa v technicky najnáročnejšej alpskej disciplíne ešte ani raz neumiestnila na druhej alebo tretej pozícii, zato si pripísala už tri víťazstvá. Vrátane nedávnych majstrovstiev sveta triumfovala v štyroch z uplynulých piatich súťaží.



Piatkové víťazstvo v Špindlerovom Mlyne sa rodilo odlišne než v Semmeringu, Maribore či Are, Vlhová neútočila z ďalších priečok, ale viedla už po prvom kole: "Má to svoje výhody aj nevýhody a žiadne víťazstvo nie je ľahké. Nevedela som, ako išli súperky predo mnou, ani som to nechcela vedieť, nie je to dobré na moju koncentráciu. Potrebujem sa sústrediť na seba, hoci som sa dopustila zopár malých chýb, udržala som víťazstvo. Som veľmi šťastná, že sa mi to opäť podarilo. V obrovskom slalome to pre mňa bola nová skúsenosť, ale zažila som to už v slalome, takže viem, ako sa s tým vyrovnať."



Pre 23-ročnú Vlhovú je táto sezóna suverénne najúspešnejšia v doterajšej kariére. K trom "obrákovým" prvenstvám pridala vo SP aj víťazstvá v paralelnom a klasickom slalome, piatimi úspechmi prekonala víťazné konto z predchádzajúcich troch sezón dokopy. V ročníkoch 2015/2016 i 2016/2017 dosiahla po jednom víťazstve, v minulej zime sa radovala dvakrát: "V každých pretekoch idem na víťazstvo. Stále prežívam rovnaké emócie, keď prídem do cieľa, teraz však pocity odznievajú o čosi skôr, ako keď som vyhrala môj prvý 'obrák' v Semmeringu. Už sa s tým začínam zžívať a učiť sa. Sú to pocity, ktoré neviem opísať. Som vtedy veľmi šťastná a teším sa. Sú to momenty, pre ktoré driem každý jeden deň."



Slovenka pricestovala do českého strediska ako stále čerstvá majsterka sveta v tejto disciplíne: "Boli to prvé preteky po MS a čakalo sa, že potvrdím túto pozíciu. Šport je však šport a môže sa stať čokoľvek. Snažila som sa koncentrovať na moje jazdy, čo sa mi podarilo. Niekedy to nie je jednoduché, lebo odo mňa zakaždým očakávajú maximum. Vnímam, že patrím medzi favoritky, zatiaľ sa s tým dokážem vyrovnať." Poradie na prvých troch priečkach sa zopakovalo z februárového svetového šampionátu, takisto v Are za Vlhovou skončili Nemka Viktoria Rebensburgová a Američanka Mikaela Shiffrinová: "V prvom rade sa teším z víťazstva a nie z toho, koho som zdolala. Každá chce vyhrať a každá do toho dáva viac než sto percent. Som rada, že dnes som bola najlepšia, Mikaela je pre mňa veľká motivácia. Vidím, ako na sebe pracuje, chce uspieť v každých pretekoch a ja ju chcem zdolať. Dnes sa mi to podarilo a dodáva mi to sebavedomie, no nič nie je zadarmo, s tímom pracujeme každý deň."



V Špindlerovom Mlyne si tri najlepšie lyžiarky vyslúžili trofeje v podobe glóbusov a Vlhová si v piatok udržala šancu aj na malý glóbus za hodnotenie disciplíny. Posunula sa na druhé miesto o 97 bodov za Shiffrinovou a o držiteľke sezónnej trofeje sa rozhodne vo finále SP v Soldeu v Andorre. "Je pravda, že sa v 'obráku' momentálne cítim lepšie ako v slalome. Možno musím viac potrénovať na technike. Teraz bojujem o najvyššie priečky v 'obráku', uvidíme však, čo bude v nasledujúcom ročníku." V slalome, v ktorého sezónnom poradí už má istotu druhej pozície, sa predstaví v sobotu (10.30/13.30): "Bude nový deň a pousilujem sa ukázať moje jazdy bez chýb. Uvidíme, ako to napokon dopadne, aj aké budú podmienky a trať. Všetko môže byť úplne ináč."