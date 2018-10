Olympijský víťaz z Kene čelí obvineniam z korupcie a sprenevery

Keino bol predseda Kenského národného olympijského výboru v čase, keď sa spáchali trestné činy.

Nairobi 15. októbra (TASR) - Bývalý kenský atlét Kip Keino sa vo štvrtok prihlásil na polícii, ktorá na neho vydala zatykač. V piatok predstúpi pred súd v kenskej metropole Nairobi. Keino čelí obvineniam z korupcie, zo zneužitia úradu olympijskej komisie a sprenevery viac ako 545-tisíc amerických dolárov. Tie mali ísť do fondu kenských športovcov na olympijských hrách v Riu de Janeiro 2016.



Keino na OH 1968 v Mexiku triumfoval v behu na 1500 metrov, olympijské zlato získal aj na dvojnásobnej trati steeplechase o štyri roky neskôr v Mníchove. Bol predseda Kenského národného olympijského výboru v čase, keď sa spáchali trestné činy. Zúčastnil sa na otváracom ceremoniáli OH v Riu, kde dostal ocenenie za prácu v olympijskom hnutí. Informovala o tom agentúra AP.