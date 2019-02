Khedira bude chýbať Juventusu pre problémy so srdcom minimálne mesiac

Úradujúci taliansky majster nešpecifikoval dĺžku absencie Khediru.

Turín 20. februára (TASR) - Nemecký futbalista Sami Khedira bude pre problémy so srdcom chýbať talianskemu klubu Juventusu Turín najmenej mesiac. Tridsaťjedenročný stredopoliar necestoval ani na stredajší úvodný osemfinálový duel Ligy majstrov 2018/2019 na pôde Atletica Madrid pre srdcovú arytmiu, ktorú mu lekári zistili krátko pred odletom.



Úradujúci taliansky majster nešpecifikoval dĺžku absencie Khediru, denník La Gazzetta dello Sport informoval, že ak bude liečba prebiehať podľa plánu, 77-násobný nemecký reprezentant by sa mohol vrátiť do zostavy "bianconeri" po 30-40 dňoch.