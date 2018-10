KHL: Hráči Admiralu Vladivostok vysoko prehrali s AK Bars Kazaň

KHL - nedeľa:



Admiral Vladivostok - AK Bars Kazaň 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)

Góly: 6. Kubát - 21. Sekáč, 39. Batyršin, 48. Klinkhammer, 57. Lukojanov, 60. Sekáč



Barys Astana – Sibir Novosibirsk 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Góly: 9. Bochenski, 20. Cormier, 37. Starčenko, 38. Valk, 52. Dietz – 34. Šarov, 35. Zyrjanov



Salavat Julajev Ufa - Viťaz Podoľsk 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Góly: 33. Osnovin, 42. Kemppainen - 36. Švec-Rogovoj



Avtomobilist Jekaterinburg – Spartak Moskva 2:1 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

Góly: 1. Da Costa, 63. Vasilevskij – 37. Lisin

Moskva 28. októbra (TASR) - Hokejisti Admiralu Vladivostok v zostave so slovenským útočníkom Marekom Hovorkom prehrali v nedeľňajšom zápase KHL na domácom ľade s AK Bars Kazaň vysoko 1:5. Nenadviazali tak na dve predchádzajúce víťazstvá a v tabuľke Východnej konferencie im patrí predposledná 12. priečka.Spartak Moskva vydoloval bod na ľade lídra súťaže Avtomobilistu Jekaterinburg, v predĺžení prehral 1:2. Slovenský brankár v službách Spartaka Július Hudáček si pripísal 32 úspešných zákrokov. Pre Jekaterinburg je to štvrté víťazstvo za sebou, po 23. zápase v sezóne má na konte stále iba jednu prehru.Hráči Barysu Astana zaznamenali piaty triumf za sebou, doma si poradili so Sibirom Novosibirsk 5:2.