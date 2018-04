V uplynulej sezóne chytal Hudáček za Severstaľ Čerepovec.

Moskva 10. apríla (TASR) - Slovenský hokejový brankár Július Hudáček bude vo svojej kariére pokračovať v Spartaku Moskva. S vedením klubu KHL sa dohodol na ročnom kontrakte. Informoval o tom portál championat.com. V uplynulej sezóne chytal Hudáček za Severstaľ Čerepovec.



V drese "medveďov" odohral v základnej časti 48 zápasov, 23 víťazných, s priemerom 2,24 inkasovaného gólu na zápas a 92-percentnou úspešnosťou zákrokov. Kvalitnými výkonmi sa výrazne zaslúžil o to, že Čerepovec po prvý raz od roku 2013 postúpil do play off. V 1. kole vyraďovačky prehral s favorizovaným Petrohradom 0:4 na zápasy.