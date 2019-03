KHL: Čajkovský prispel gólom k víťazstvu Dinama Moskva

1. kolo play off KHL:

Východná konferencia

Salavat Julajev Ufa - Metallurg Magnitogorsk 3:2 pp (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0)

Góly: 15. a 60. Hartikainen, 72. Kemppainen - 37. Bulíř, 40. Shore

/konečný stav série: 4:2, Ufa postúpila do 2. kola play off/



Západná konferencia

Dinamo Moskva - Jokerit Helsinki 6:2 (5:0, 1:1, 0:1)

Góly: 7. ČAJKOVSKÝ, 9. Brjukvin, 11. Jefremov, 13. Zajcev, 18. Tarasov, 27. Kagarlickij - 40. N. Jensen, 44. Anttila

/konečný stav série: 4:2, Dinamo Moskva postúpilo do 2. kola play off/



HK Soči - Lokomotiv Jaroslavľ 2:5 (1:1, 1:4, 0:0)

Góly: 11. Rosen, 29. BAKOŠ - 15. Misjul, 25. a 28. Kraskovskij, 31. Apalkov, 39. Nakládal

/konečný stav série: 2:4, Lokomotiv Jaroslavľ postúpil do 2. kola play off/



Moskva 7. marca (TASR) - Hráči Salavatu Julajev Ufa zvíťazili vo štvrtkovom šiestom zápase 1. kola play off Východnej konferencie Kontinentálnej hokejovej ligy nad Metallurgom Magnitogorsk 3:2 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil v 72. minúte fínsky útočník Joonas Kemppainen. Ufa vyhrala sériu 4:2 na zápasy a postúpila do konferenčného semifinále.Slovenský obranca Michal Čajkovský prispel gólom k vysokému víťazstvu Dinama Moskva nad Jokeritom Helsinki 6:2, ktorým ruský tím spečatil triumf v sérii 4:2 a postup do ďalšieho kola vyraďovacej fázy.Klubová sezóna sa skončila pre útočníka Martina Bakoša. Jeho Soči prehralo s Lokomotivom Jaroslavľ 2:4 na zápasy v sérii 1. kola play off Západnej konferencie.