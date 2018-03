KHL: Čerepovec s J. Hudáčkom a Spartak Moskva postúpili do play off

KHL - sumáre:



Dinamo Riga - Jokerit Helsinki 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Góly: 35. Darzinš, 42. Berzinš, 60. McMillan – 19. Tolvanen



Torpedo Nižnij Novgorod - Viťaz Podolsk 2:1 pp (0:0. 0:0, 1:1 - 1:0)

Góly: 48. a 61. Mozer – 55. Makejev



SKA Petrohrad - Sevestaľ Čerepovec 1:0 pp a sn (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0, 1:0)

rozh. nájazd premenil Jakovlev



Spartak Moskva - Dinamo Moskva 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

Góly: 16. Dergačov, 31. Radil, 47. Leščenko, 53. Maxwell - 24. Hietanen, 25. Brjukvin, 59. Nikulin



Lokomotiv Jaroslavľ - CSKA Moskva 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Góly: 3. Loktionov, 26. Talbot – 6. Popov, 22. a 60. Šalunov, 30. a 59. Ničuškin



Lada Togliatti - HK Soči 2:3 (1:2, 1:1,

Góly: 2. Kapustin, 31. Harper - 3. Morozov, 18. O'Dell, 40. Tomilin



Salavat Julajev Ufa - Ak Bars Kazaň 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Góly: 8. Gončarov, 20. Zubov, 34. Soloduchin, 47. Burdasov - 31. Sekáč, 32. Lukojanov



Metallurg Magnitogorsk - Neftechimik Nižnekamsk 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Góly: 34. Ellison, 44. Timkin, 58. Kokarev – 10. Chajrullin, 25. Filatov



Jugra Chanry-Mansijsk - Avtomobilist Jekaterinburg 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Góly: 32. Golyšev, 36. Krikunov, 45. Obidin



Barys Astana - Avangard Omsk 3:4 (3:1, 0:2, 0:1)

Góly: 8. Makľukov, 10. Kučin, 20. Jevdokimov – 4. a 35. Semionov, 27. Fajzullin, 60. Košelev



Sibir Novosibirsk - Traktor Čeľabinsk 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Góly: 24. Tičar – 3. Kručinin, 8. Kravcov, 45. Szczechura, 60. Penkovskij



Admiral Vladivostok – Amur Chabarovsk 2:1 pp a sn (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 12. Glazačev, rozh. nájazd Pereskokov – 26. Jordán

Moskva 1. marca (TASR) - Hokejisti Admiralu Vladivostok vyhrali vo štvrtkovom dueli KHL doma nad Amurom Chabarovsk 2:1 po samostatných nájazdoch. Hostia napriek prehre postúpili do play off spoločne s Avangardom Omsk, ktorý v záverečnom kole základnej časti zvíťazil na ľade Astany 4:3 a v tabuľke Východnej konferencie skončil siedmy.Na Západe si posledné dve miestenky do vyraďovacích bojov zabezpečili Severstaľ Čerepovec so slovenským brankárom Júliusom Hudáčkom a Spartak Moskva. Čerepovec prehral na ľade favorizovaného SKA Petrohrad 0:1 po nájazdovom rozstrele. Hudáček bol oporou hostí, prekonal ho iba Jegor Jakovlev. Spartak zdolal v moskovskom derby v priamom súboji o postup Dinamo 4:3.