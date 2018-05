KHL: Do Slovana by mal zamieriť český útočník Rudolf Červený

Dvadsaťosemročný krídelník využil výstupnú klauzulu vo svojej zmluve. V uplynulej sezóne odohral za Mountfield dokopy 61 zápasov a nazbieral 44 bodov (24+20).

Hradec Králové 30. mája (TASR) - Český hokejový útočník Rudolf Červený ukončil svoje pôsobenie v HC Mountfield a mal by zamieriť do Slovana Bratislava. Informuje o tom oficiálna stránka českého klubu.



"Po prvé by som sa chcel Rudovi poďakovať za všetko, čo pre náš klub za dobu svojho pôsobenia v Hradci urobil. Je to výborný hokejista a preto mu prajem, aby sa v KHL uplatnil. Pre nás to znamená zohnať produktívneho hráča, ktorý by ho mohol nahradiť. Na tom so športovým manažérom Jardou Bednářom intenzívne pracujeme," povedal generálny manažér Aleš Kmoníček.