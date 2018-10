Fanúšikovia Slovana by mali na zápasy vo Viedni využiť vlak či autobus

Zápasy vo Viedni neorganizuje Slovan, preto ani nepredáva vstupenky.

Bratislava 25. októbra (TASR) - Fanúšikovia hokejového Slovana Bratislava sa pred štartom sezóny Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) najviac tešili na zápasy proti SKA Petrohrad a CSKA Moskva. O súboje s gigantmi ruského hokeja na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ich však pripravilo vedenie nadnárodnej súťaže, ktoré v rámci akcie KHL World Games presunulo duely do neďalekej Viedne. Slovan však nejakých fanúšikov vo viedenskej Erste Bank Aréne mať bude a klub im odporúča, aby sa do dejiska zápasu presunuli verejnou dopravou.



Zápasy vo Viedni neorganizuje Slovan, preto ani nepredáva vstupenky. Tie si mohli fanúšikovia kúpiť cez internet prostredníctvom rakúskeho portálu. "Mali sme snahu zaradiť do týchto zápasov aspoň držiteľov permanentiek. Ale musíme prijať fakt, že fanúšikovia si na tieto zápasy musia kúpiť lístky. Tie však nie sú nijako dramaticky nacenené. Sú približne v rovnakej cene, ako tie naše," povedal pre TASR marketingový riaditeľ Slovana Milan Vajda.



Fanúšikovia, ktorí si zadovážili lístky a chystajú sa na zápas, by mali upustiť od individuálnej dopravy autom. "Odporúčam im, aby využili verejnú dopravu, či už vlak, alebo autobus. Do rakúskej metropoly chodí každú hodinu vlak z hlavnej stanice alebo z Petržalky. Samotná hala nemá veľa parkovacích miest, tak aj preto je táto forma najvhodnejšia. Z vlakovej stanice Stadlau sú to potom do haly dve alebo tri zástavky metrom," dodal Vajda.



Klubu zo zápasov vo Viedni nevyplývajú, až na pár drobností, žiadne povinnosti. Všetko je v réžii ligy. "Máme s KHL podpísanú zmluvu, ktorá sa rodila ťažko, pretože boli rôzne názory na ušlý zisk, ktorý z týchto zápasov budeme mať. Slovanu vyplývajú zo zmluvy iba štyri podmienky. Musíme prísť na zápas a odohrať ho čo najlepšie, zabezpečiť v Erste Bank Aréne systém videorozhodcu na úrovni KHL, preniesť z našej arény box časomeračov a zabezpečiť dopravu štatistikom. Prvá úloha je formálna, ale druhá a tretia sú vysoko náročné," prezradil Vajda.



Zverenci trénera Vladimíra Országha absolvujú vo štvrtok večer tréning vo Viedni, následne prespia v neďalekom hoteli. V piatok ráno ich čaká rozkorčuľovanie a večer zápas s CSKA Moskva. Po ňom sa vrátia späť do Bratislavy. V nedeľu absolvujú rozkorčuľovanie na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave a po ňom sa vrátia späť do Viedne na duel proti SKA Petrohrad.