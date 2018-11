KHL: Fínsky útočník Virta po odchode zo Slovana zamieril do Örebra

Patrik Virta podpísal v júli so Slovanom ročný kontrakt, po necelých štyroch mesiacoch sa však z klubu porúčal.

Štokholm 8. novembra (TASR) - Fínsky hokejista Patrik Virta si po predčasnom ukončení pôsobenia v Slovane Bratislava rýchlo našiel nový angažmán. Dvadsaťdvaročný krídelník sa dohodol na zmluve do konca sezóny so švédskym klubom Örebro Hockey. Informovala o tom oficiálna webstránka účastníka SHL.



Virta podpísal v júli so Slovanom ročný kontrakt, po necelých štyroch mesiacoch sa však z klubu porúčal. V tejto sezóne zaznamenal v 21 stretnutiach Kontinentálnej hokejovej ligy deväť bodov za dva góly a sedem asistencií. Na konte mal aj deväť mínusových bodov.