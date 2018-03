Hráčmi 2. kola play off KHL sa stali Koskinen, Bailen a Omark

Koskinen potiahol SKA Petrohrad k štyrom víťazstvám v piatich zápasoch série s Lokomotivom Jaroslavľ, pričom dvakrát zaznamenal čisté konto.

Bratislava 28. marca (TASR) - Hráčmi druhého kola play off Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) sa stali brankár SKA Petrohrad Mikko Koskinen, obranca Traktora Čeľabinsk Nick Bailen a útočník Salavatu Julajev Ufa Linus Omark.



Koskinen potiahol SKA k štyrom víťazstvám v piatich zápasoch série s Lokomotivom Jaroslavľ, pričom dvakrát zaznamenal čisté konto. Dvadsaťdeväťročný Fín mal priemer 0,81 gólu na zápas a výbornú úspešnosť zásahov 97,06 percenta.



O rok mladší Američan s bieloruským pasom Bailen nazbieral v siedmich stretnutiach série so Salavatom Julajev Ufa šesť bodov za dva góly a štyri asistencie a zaznamenal osem plusových bodov.



Omark v drese Salavatu získal síce o dva body viac ako Bailen (2+6), ale z postupu do konferenčného finále sa nakoniec tešil jeho súper.



Najlepším nováčikom kola sa stal Vitalij Kravcov z Traktora a zopakoval tak úspech z konferenčného štvrťfinále. Osemnásťročný mladík zaznamenal v sérii proti Ufe šesť bodov (2+4). Informácie pochádzajú z webu KHL.