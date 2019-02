KHL: Hráčmi týždňa sú Barulin, Barabanov a Jordán

Barabanov si poctu vyslúžil za tri góly a asistenciu v troch víťazných dueloch.

Moskva 25. februára (TASR) - Najlepšími hráčmi záverečného týždňa základnej časti Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) sa stali: brankár HK Soči Konstantin Barulin, obranca Amuru Chabarovsk Michal Jordán a útočník SKA Petrohrad Alexander Barabanov. Medzi nováčikmi ocenili Kristiána Vesalainena z Jokeritu Helsinki.



Barulin si v záverečných dvoch zápasoch základnej časti udržal čisté konto a pomohol tímu k postupu do play off zo šiesteho miesta v Západnej konferencii. Český obranca Jordán si pripísal dva body (1+1) v troch zápasoch s troma plusovými bodmi. Barabanov si poctu vyslúžil za tri góly a asistenciu v troch víťazných dueloch.



Devätnásťročný útočník Vesalainen prihral na dva zásahy v troch zápasoch, z toho jednu si pripísal v stretnutí so Slovanom Bratislava. Jokerit vtedy zvíťazil doma hladko 7:1. Informoval o tom oficiálny web KHL.