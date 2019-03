Jekaterinburg zdolal Čeľabinsk 4:0 na zápasy

1. kolo play off KHL:



Východná konferencia



Traktor Čeľabinsk – Avtomobilist Jekaterinburg 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)



Góly: 2. Glinkin, 6. Isajev, 41. Šarov - 32. Krikunov, 33. Litovčenko, 43. Sexton, 45. Litovčenko



-konečný stav série 0:4, Jekaterinburg postúpil do 2. kola play off

Moskva 4. marca (TASR) - Hokejisti Avtomobilistu Jekaterinburg postúpili do 2. kola play off KHL. V sérii 1. kola Východnej konferencie nedali šancu Traktoru Čeľabinsk, ktorý zdolali 4:0 na zápasy. Rozhodujúci krok spravili hráči Avtomobilistu v pondelňajšom súboji, keď na ľade súpera uspeli 4:3.