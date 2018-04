KHL: Kazaň zdolala Čeľabinsk

play off KHL - 2. zápas finále Východnej konferencie:



AK Bars Kazaň - Traktor Čeľabinsk 4:3 (0:2, 3:1, 1:0)



Góly: 22. Markov, 25. Burmistrov, 31. Azevedo, 46. Zaripov - 5. Gynge, 6. Rybakov, 37. Kručinin



/stav série: 2:0/

Moskva 1. apríla (TASR) - Hokejisti AK Bars Kazaň zvíťazili aj v nedeľňajšom druhom stretnutí finále play off Východnej konferencie KHL doma nad Traktorom Čeľabinsk 4:3. Stav duelu z 0:2 otočili za desať minút druhej tretiny. Do záverečnej išli tímy za vyrovnaného stavu 3:3, no v 46. minúte rozhodol o triumfe domácich v presilovke Danis Zaripov.