KHL: Kazaň zvíťazila v Čeľabinsku a po 3 rokoch postúpila do finále

Play off KHL



4. zápas finále Východnej konferencie



Traktor Čeľabinsk - Ak Bars Kazaň 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Góly: 25. Gynge – 33. a 60. Lander, 15. Gluchov

/konečný stav série: 0:4, Kazaň postúpila do finále o Gagarinov pohár/

Moskva 5. apríla (TASR) - Hokejisti Ak Bars Kazaň postúpili do finále play off Kontinentálnej hokejovej ligy 2017/18. Vo štvrtom súboji finále Východnej konferencie zvíťazili na ľade Traktora Čeľabinsk 3:1 a v celej sérii triumfovali hladko 4:0 na zápasy.Hrdinom štvrtkového duelu bol švédsky center Anton Lander, ktorý v 33. minúte strelil víťazný zásah hostí a sekundu pred koncom riadneho času spečatil gólom do prázdnej bránky výsledok na konečných 3:1. Kazaň predtým vyradila v 1. kole Amur Chabarovsk a v konferenčnom semifinále Metallurg Magnitogorsk, v oboch prípadoch vyhrala sériu 4:1 na zápasy. Klub z metropoly Tatarstanu sa prebojoval do finále o Gagarinov pohár po troch rokoch, v roku 2015 nestačil na SKA Petrohrad. Jeho tohtoročný súper vzíde z dvojice SKA Petrohrad - CSKA Moskva, po štyroch zápasoch je stav semifinálovej série Západnej konferencie vyrovnaný 2:2.