Obranca Slovana Hedera bude hrať v Tipsport Lige za Detvu

Bratislava 26. septembra (TASR) - Obranca Slovana Bratislava Tomáš Hedera bude v nasledujúcich zápasoch hrať v Tipsport Lige za klub HC 07 Detva. Pre TASR to potvrdil samotný hráč.



Hedera, ktorý má so Slovanom podpísanú dvojcestnú zmluvu, odišiel do Detvy na neurčitú dobu. V jej drese by mal nastúpiť už v piatkovom zápase na ľade Nových Zámkov. V aktuálnej sezóne Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) odohral 19-ročný obranca jeden zápas, pripísal si v ňom jeden mínusový bod.