Országh chce tráviť čas s rodinou, do reprezentácie nepríde

Bratislava 14. februára (TASR) - Tréner hokejistov Slovana Bratislava Vladimír Országh sa po skončení tejto sezóny zrejme nestane členom realizačného tímu slovenskej reprezentácie. Ako priznal po stredajšom zápase KHL Slovana s Dinamom Minsk, chce tráviť viac času s rodinou a chystá sa aj na stáž.



O tom, čo Országh chystá po skončení sezóny, informoval už generálneho manažéra slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslava Šatana. "Mám niečo rozrobené smerom k osobnostnému rastu. Potrebujem sa posunúť, chcel by som ísť na stáž na nejaké 2-3 týždne. Miro Šatan o tom vie. Prakticky celú sezónu som bol bez rodiny, mám 7-ročnú dcéru, chcem ju vidieť vyrastať. Momentálne som nastavený tak, že na prvom mieste je rodina. Je ešte skoro o tom hovoriť, uvidíme," povedal Országh.



So Slovanom ešte absolvuje štyri zápasy na ľade CSKA Moskva, Jokeritu Helsinki, Dinama Riga a HK Soči. Sezónu chcú "belasí" dohrať so cťou, trénera by potešilo ešte nejaké víťazstvo. "Na tripe nás čakajú ťažkí súperi, ktorí hrajú o play off. Ale my sme počas sezóny nedostali nič zadarmo a budeme hrať najlepšie, ako vieme. Verím, že nejaké víťazstvo ešte príde."



Na verejnosť prenikli špekulácie o budúcnosti slovenského zástupcu v Kontinentálnej hokejovej lige. V hre je predaj novému investorovi, ale aj návrat do Tipsport Ligy. "Ja neviem nič, to je otázka na vedenie klubu. Nejaké šumy sú, ale to sa treba pýtať inde. Chuť pracovať v Slovane naďalej mám, som rád za túto šancu. Pre mňa bola sezóna poučná a určite ma posunula vpred. Vedel som, že idem do rizika, a že to môže dopadnúť aj tak, ako to dopadlo. Ale ak by som to vedel, išiel by som do toho opäť. V extralige by som možno mal k dispozícii kvalitný tím a hral by som o titul, ale toto je úplne iný rozmer. Vidím, na čom musím popracovať, niektoré veci som si potvrdil, aj preto chcem ísť na stáž, aby som sa sebe pracoval. Pre mňa to bola obrovská skúsenosť," uzavrel Országh.