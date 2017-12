KHL: Výsledková mizéria Slovana pokračuje. Prehral ôsmy zápas v rade

KHL - základná časť:



Slovan Bratislava - Avtomobilist Jekaterinburg 4:5 pp (1:1, 1:1, 2:2 - 0:1)

Góly: 4. Řepík (Kašpar, Boychuk), 31. Buchtele (Ebert, Després), 43. Sádecký (Kašpar, Després), 59. Švarný (Genoway, Ebert) - 8. Paré (Česalin, Golyšev), 26. Česalin (Kučeriavenko), 41. Michnov (Torčeňuk), 41. Kučeriavenko (Obidin, Krikunov), 62. Golyšev (Paré). Rozhodovali: Jeřábek, Fraňo (obaja ČR) – Goľak, Strelcov (obaja Rus.), vylúčenia: 3:3 na 2 min., navyše Timašov 10 min. za úder do oblasti hlavy a krku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 10.055 divákov



zostavy:



Slovan Bratislava: Štěpánek – Meszároš, Sersen, Ebert, Després, Voráček, Švarný, Bačík – Řepík, Boychuk, Kašpar – Mikúš, Genoway, Buchtele – Lamper, Šťastný, Skalický – Sloboda, Sádecký, Šerbatov



Avtomobilist Jekaterinburg: Sochackij – Čajkovský, Ľamin, Vasilevskij, Megalinskij, Mišarin, Timašov, Kuľaš – Michnov, Torčeňuk, Garejev – Milovzorov, Kučeriavenko, Krikunov – Golyšev, Paré, Česalin – Obidin, Pestunov, Chripunov – Kuznecov



Hlasy po zápase:



Eduard Zankovec, tréner Slovana: "Bol to veľmi dobrý zápas, ale my sme v ňom urobili veľa chýb. Hráčom sa musím poďakovať, pretože siahli na dno svojich síl. Chcem sa divákom poďakovať za skvelú atmosféru. Bola veľkolepá."



Vladimir Krikunov, tréner Jekaterinburgu: "Zápas nás stál veľa síl. Súperovi sme toho dovolili veľmi veľa, s čím nie som spokojný."







Michal Řepík, útočník Slovana: "Sme radi za bod, pretože sme doťahovali výsledok. Súper potrestal naše chyby, ale oddreli sme si to."



Ivan Švarný, obranca Slovana: "Škoda, že takýchto zápasov nehráme do roka viac. Hrali sme naplno, snažili sme sa jazdiť hore-dolu, ale nedočkali sme sa. Je mi to ľúto kvôli fantastickým divákom."







Nick Ebert, obranca Slovana: "Snažili sme prelomiť sériu prehier, ale žiaľ to nevyšlo. V predĺžení to bol vabank. Bolo úžasné hrať v takejto atmosfére."

Na snímke zľava Michal Čajkovský, Jevgenij Česalin, Alexej Vasilevskij a Alexander Kučeriavenko (Jekaterinburg) sa tešia po góle v zápase hokejovej KHL Slovan Bratislava - Avtomobilist Jekaterinburg 23. decembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Marko Erd

Na snímke zľava brankár Vladimir Sochatskij a Kirill Ljamin (Jekaterinburg) v zápase hokejovej KHL Slovan Bratislava - Avtomobilist Jekaterinburg 23. decembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Marko Erd

Na snímke sprava brankár Jakub Štěpánek (Slovan) a Jevgenij Česalin (Jekaterinburg) v zápase hokejovej KHL Slovan Bratislava - Avtomobilist Jekaterinburg 23. decembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Marko Erd

Na snímke hráči Slovana sa radujú po prvom góle v zápase hokejovej KHL Slovan Bratislava - Avtomobilist Jekaterinburg 23. decembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 23. decembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v sobotňajšom zápase KHL na domácom ľade s Avtomobilistom Jekaterinburg 4:5 po predĺžení a pripísali si už ôsmu prehru za sebou. V tabuľke Západnej konferencie im patrí naďalej 12. priečka, na ôsmy Spartak Moskva strácajú 20 bodov.Slovan pokračuje vo výsledkovej mizérii, v decembri ešte nebodoval. Zverenci Eduarda Zankovca sa po domácej sérii najbližšie predstavia na ľade súpera, v utorok 26. decembra ich čaká zápas v Helsinkách proti Jokeritu o 17.30 h SEČ.Vypredaná aréna hnala Slovan do útoku od samého začiatku, Sochackij musel zasahovať už po niekoľkých sekundách. Hostia vzápätí ohrozili Štěpánka, ale onedlho burácali tribúny po prvý raz. Řepík tvrdo vystrelil z pravej strany a brankárovi Avtomobilistu prepadol puk za chrbát - 1:0. Hostí tento gól nakopol a jeho hráči sa začali dostávať čoraz viac pred bránku Slovana. Výsledkom zvýšenej aktivity bol vyrovnávajúci gól Parého v 8. minúte, hostia mali následne k dispozícii aj dve presilové hry za sebou. Brankár "belasých" počas nich vytiahol kľúčový zákrok po šanci Milovzorova. Jekaterinburg si aj vďaka početným výhodám utvoril miernu streleckú prevahu, do kabín však išli mužstvá za nerozhodného stavu.Hneď na začiatku druhého dejstva mal veľkú šancu Genoway, jeho akcia kopírovala Řepíkov úvodný zásah, Sochackij tentoraz jeho strelu so šťastím udržal. Ten istý hráč sa dostal do šance aj neskôr, boli to však hostia, ktorí sa dostali do vedenia. Česalin vyhral na modrej čiare súboj s Voráčkom a po excelentnom blafáku nedal Štěpánkovi šancu. O päť minút bolo opäť vyrovnané, keď Buchtele využil presilovú hru. Hra bola v týchto momentoch vyrovnaná, súperi si nič nedarovali, na strelecké pokusy viedol Slovan po 35 minútach 17:15. Tri minúty pred koncom spálil veľkú šancu Šťastný, z pravej strany namieril sám pred brankárom vedľa.Hostia mali výborný vstup do tretej tretiny, keď sa po 28 sekundách dostal sám pred Štěpánkom k puku Michnov a poslal Avtomobilist do vedenia. Tento stav vydržal iba dve minúty, pretože na druhej strane gólovo zakončil peknú kombináciu Slovana Sádecký. Obe mužstvá sa aj naďalej snažili hrať ofenzívne, na čo mala vplyv aj výborná atmosféra, Vasilevskij onedlho trafil hornú žrď. Slovan si stále držal miernu streleckú prevahu, v 51. minúte si však nedal pozor na striedanie a hostia presilovku využili. Štěpánka po odrazenej strele prekonal Kučeriavenko. Slovan sa snažil o vyrovnanie, dočkal sa dve minúty pred koncom. Duel poslal do predĺženie Švarný. V ňom rozhodol po dvoch minútach Golyšev.