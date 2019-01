KHL: Slovan prehral Jekaterinburgom 3:6

Slovan Bratislava - Avtomobilist Jekaterinburg 3:6 (1:3, 1:1, 1:2)



Góly: 17. Lamper (Bačik), 34. Lamper (Liška, Bačik), 45. Sukeľ (Klok) - 2. Krikunov (Kučeriavenko, Trjamkin), 7. Trjamkin (Kazionov, Krikunov), 8. Dawes (Da Costa, Višnevskij), 28. Sexton (Višnevskij), 41. Sexton, 60. Da Costa (Sexton). Rozhodovali: Gamalej, Ravodin – Novikov, Zacharenkov, vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:1, 5308 divákov.



Slovan Bratislava: Čiliak (8. Štěpánek) – Jánošík, Sersen, Klok, Grman, Gelinas, Bačik, Švarný, Baranov – Chipchura, Taffe, Rau – Červený, Sukeľ, Lunter – Liška, Hrnka, Lamper – Sloboda, Buc, Kelemen.



Avtomobilist Jekaterinburg: Kovář – Gurkin, Višnevskij, Kolcov, Ľamin, Bodrov, Mišarin, Valitov, Trjamkin – Dawes, Da Costa, Sexton – Krikunov, Kučeriavenko, Kazionov – Belousov, Torčeňuk, Česalin – Rassejkin, Gračov, Obidin.

tabuľka Západnej konferencie:



1. CSKA Moskva 48 33 8 0 7 145:56 82



2. SKA Petrohrad 47 34 3 4 6 161:62 78



3. Jokerit 47 27 3 6 11 152:114 66



4. Jaroslavľ 49 25 6 3 15 122:96 65



5. Dinamo Moskva 50 21 6 4 19 124:115 58



6. Spartak Moskva 49 17 7 6 19 125:118 54



7. HK Soči 49 14 7 9 19 117:131 51



8. Viťaz Podoľsk 48 19 4 4 21 107:122 50



-------------------------------------------



9. Dinamo Riga 48 14 5 9 20 99:122 47



10. Čerepovec 48 9 6 4 29 85:144 34



11. Dinamo Minsk 48 12 2 4 30 91:138 32



12. SLOVAN 50 8 4 3 35 86:170 27



Bratislava 13. januára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v nedeľňajšom domácom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) s lídrom Východnej konferencie Avtomobilistom Jekaterinburg 3:6. Pre zverencov Vladimíra Országha to bola šiesta prehra v sérii. "Belasí" sú na chvoste tabuľky Západnej konferencie a zároveň i celej súťaže so ziskom 27 bodov.Prebiehajúcu domácu sériu zápasov Slovan uzavrie v utorok 15. januára o 18.30 h s Traktorom Čeľabinsk.Ako prvý musel v zápase zasahovať Kovář, ale po 77 sekundách vycvičil obranu Slovana za Čiliakovou bránkou Kučeriavenko, ktorý vzápätí vyzval na zakončenie Krikunova - 0:1. Vyrovnať mohol Lunter, ale v dobrej pozícii mieril iba do brankára. Na druhej strane odpovedal Bodrov, jeho strelu ešte Čiliak vykryl. O pár sekúnd neskôr však napriahol od modrej čiary Trjamkin a zvýšil na rozdiel dvoch gólov. Hostia boli v prvej tretine hokejovejší a oveľa nebezpečnejší, Slovanu bojovnosť nestačila. Ďalší gól strelil v presilovej hre Dawes, po tomto góle Čiliaka vystriedal Štěpánek. Skóre úvodnej tretiny napokon uzavrel Lamper, ktorý sa dobre zorientoval po strele Bačika.Favorit bol herne lepší aj v druhej tretine. Slovan sa pred Kovářa dostával iba sporadicky, Avtomobilist ponúkal okulahodiace kombinácie a vytváral si šance. Jednu z nich využil v početnej výhode Sexton. Slovan odpovedal po akcii Raua, šance mal aj v následnej presilovke. Gól však strelil až po jej skončení, keď sa šikovne uvoľnil Bačik, prihral Lamperovi a ten znížil. Gól "belasých" nakopol k väčšej aktivite, dokonca mal po dvoch tretinách streleckú prevahu.V tretej tretine sa však už po 22 sekundách dostal do úniku Sexton a zavesil chladnokrvne pod brvno - 2:5. "Belasí" ešte dokázali odpovedať, keď sa presadil Sukeľ. Definitívnu poistku mohol dať Dawes, ale v obrovskej šanci ho vychytal Štěpánek. Slovan sa nevzdával, Jánošík v presilovke dokonca strelil štvrtý gól, ale ten arbitri po porade s videorozhodcom neuznali pre bránenie Hrnku brankárovi. V závere domáci skúsili hru bez brankára so šiestimi hráčmi v poli, v ktorej pridal definitívnu gólovú bodku Da Costa.Vladimír Országh, tréner Slovana:Andrej Martemjanov, tréner Jekaterinburgu:Patrik Bačik, obranca Slovana, v zápase 0+2:Tomáš Hrnka, útočník Slovana: