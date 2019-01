KHL: Slovan Bratislava opäť prehral a pred najnižšou návštevou

Tabuľka Západnej konferencie:



1. CSKA Moskva 49 34 8 0 7 148:56 84



2. SKA Petrohrad 48 34 3 5 6 163:65 79



3. Jaroslavľ 50 26 6 3 15 124:96 67



4. Jokerit 48 27 3 6 12 153:118 66



5. Dinamo Moskva 50 21 6 4 19 124:115 58



6. Spartak Moskva 50 18 7 6 19 130:122 56



7. Viťaz Podoľsk 49 19 5 4 21 110:124 52



8. HK Soči 50 14 7 9 20 121:136 51



------------------------------------------



9. Dinamo Riga 49 14 5 10 20 100:124 48



10. Čerepovec 49 10 6 4 29 89:145 36



11. Dinamo Minsk 49 12 2 5 30 93:141 33



12. SLOVAN 51 8 4 3 36 86:172 27

Bratislava 15. januára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v utorkovom domácom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) s Traktorom Čeľabinsk 0:2. Na štadión si našlo cestu iba 4486 divákov, čo je najnižšia domáca návšteva Slovana od jeho vstupu do nadnárodnej súťaže.Zverenci trénera Vladimíra Országha v kalendárnom roku 2019 ešte nezískali ani bod, celkovo to bola pre nich siedma prehra v sérii. "Belasí" sú na chvoste tabuľky Západnej konferencie a zároveň i celej súťaže so ziskom 27 bodov.Slovan sa v najbližších dvoch stretnutiach predstaví na klziskách súperov, v tom prvom si v utorok 22. januára od 18.30 h zmeria sily s Dinamom Riga.Slovan Bratislava -0:2 (0:0, 0:1, 0:1)32. Gubarev (Stoa, Thomas), 60. Thomas (Bergström). Rozhodovali: Ansons, Gamalej, – Majtak, Strelcov, vylúčení: 5:8 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 4486 divákov.Štěpánek – Sersen, Jánošík, Grman, Klok, Bačik, Gelinas, Baranov, Švarný – Rau, Taffe, Chipchura – Lunter, Sukeľ, Červený – Lamper, Hrnka, Liška – Bailey, Buc, SlobodaDemčenko – Bailen, Riasenskij, Isajev, Petrov, Borodkin, Karpuchin, Želdakov – Kravcov, Szczechura, Enlund – Kokujov, Rybakov, – Thomas, Stoa, Bergström – Šolochov, Dugin, Gubarev – JerofejevHostia mali od úvodu streleckú prevahu, k čomu im však pomohli aj dve presilovky po sebe. Štěpánek si počas nich pripísal prvé ťažšie zákroky. V početnej prevahe hral potom aj Slovan, vzruch však priniesla až situácia zo 14. minúty. Sersen vystrelil od modrej čiary a puk skončil v sieti, arbitri si však išli pozrieť video. Následne gól neuznali, pretože Hrnka mal pri teči hokejku privysoko. V závere úvodnej tretiny sa "belasí" strelecky dotiahli na súpera, ale bezgólový stav sa nezmenil.Prvú šancu v druhej dvadsaťminútovke mal Dugin, sám pred bránkou mieril iba do Štěpánka. Na druhej strane sa neujalo prečíslenie Červeného s Lamperom. V 32. minúte sa stredom klziska predral Gubarev a blafákom poslal hostí do vedenia. Slovan sa potom snažil o vyrovnanie, ale napriek zvýšenej snahe sa mu to do konca 2. tretiny nepodarilo.Tretiu tretinu začali náporom "belasí", v krátkom čase mali k dispozícii dve presilovky, ale hostia pozorne bránili a nepúšťali súpera do šancí. Slovanu chýbala v útočnom pásme väčšia kreativita, Čeľabinsk trpezlivo čakal na svoje šance. Tri minúty pred koncom odvolal tréner Országh brankára, hostia počas power play poistili víťazstvo po strele Thomasa., tréner Slovana:útočník Slovana:útočník Slovana:tréner Čeľabinska: