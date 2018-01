JE TO UŽ DEFINITÍVNE: Slovan si ani tento rok play off KHL nezahrá

Sumáre:



Severstaľ Čerepovec - Salavat Julajev Ufa 3:2 pp (1:0, 1:0, 0:1 - 1:0)

Góly: 10. Kagarlickij, 36. Jašin, 61. Karlin - 43. Burdasov, 55. Burdasov



Torpedo Nižnij Novgorod - Neftechimik Nižnekamsk 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Góly: 14. Daugavinš, 37. Grigorjev, 54. Želdakov, 60. Žukov - 6. Jakimov, 35. Bikmullin



Spartak Moskva - HK Soči 2:3 pp (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)

Góly: 9. Voronin, 41. Radil - 26. Šmeľov, 54. Laričev, 65. Lapenkov

Dinamo Riga - AK Bars Kazaň 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Góly: 9. Stollery - 18. Tkačov, 19. Lander, 54. Azevedo, 50. Ohtamaa

Moskva 10. januára (TASR) - Jediný slovenský zástupca v Kontinentálnej hokejovej lige Slovan Bratislava definitívne nepostúpi do play off. Rozhodli o tom stredajšie výsledky Severstaľu Čerepovec a Spartaka Moskva. "Belasí" mali už dlhšie len teoretickú šancu na prienik do vyraďovačky, keďže ich strata na postupové priečky bola priepastná.Čerepovec figuruje so 75 bodmi na ôsmej priečke tabuľky, ktorá ako posledná zaručuje postup do play off. Spartak Moskva je s rovnakým počtom siedmy. Slovan má na konte 50 bodov, pričom vo svojich zostávajúcich ôsmich dueloch môže získať maximálne len 24."Belasí" sa tak v šiestich sezónach v medzinárodnej lige prebojovali do vyraďovacích bojov iba dvakrát v sezónach 2012/13 a 2015/16. V oboch prípadoch vypadli v 1. kole s Dinamom Moskva, resp. CSKA Moskva.Hokejisti Severstaľu zvíťazili v stredu na vlastnom ľade nad Salavatom Julajev Ufa 3:2 po predĺžení. Slovenský brankár v drese domácich Július Hudáček kryl 38 striel súpera a mal 95% úspešnosť zákrokov, okrem toho si pripísal aj dve trestné minúty za podrazenie. Zároveň zaznamenal tretie víťazstvo v rade.Spartak Moskva prehral na domácom ľade s HK Soči 2:3 po predĺžení, rozhodujúci zásah zaznamenal v 65. minúte Jevgenij Lapenkov.