Slovan doplatil v Astane na nevyužité šance

Bratislava 8. októbra (TASR) - Päť zápasov bez bodu a prepad až na chvost tabuľky Západnej konferencie. Túto nelichotivú sériu môžu hokejisti Slovana Bratislava prerušiť v utorok 9. októbra o 14.30 SELČ proti Sibiru Novosibirsk, musia však zlepšiť kľúčové činnosti. Trénera Vladimíra Országha aj hráčov po zápase v Astane mrzeli najmä nevyužité presilovky.



V nedeľňajšom dueli proti Barysu, v ktorom "belasí" prehrali 0:3, nepodali zlý výkon. Ale zahodené šance sa napokon ukázali ako kľúčové.



Po zápase to pre klubový web spomenul aj tréner Országh: "Mali sme veľmi dobrý vstup do zápasu. Svoje šance sme však opäť nepremenili. Súper nás naopak za chyby okamžite trestal. V druhej tretine sme hrali veľa presiloviek, ak však chceme byť úspešní, musíme z nich dokázať vyťažiť góly, čo sa nám dnes nepodarilo. Do tretej tretiny sme išli so zámerom pokúsiť sa niečo s výsledkom ešte urobiť. Mali sme však veľa vylúčení. Za prvú polovicu zápasov chcem chlapcov pochváliť. K tomu, aby sme boli úspešní, nám jednoznačne chýbajú góly, väčší dôraz v priestore pred bránkou a využívanie presilových hier."



Na nepremenené šance Slovan doplatil aj počas domácich zápasov, v ktorých podľahol postupne Spartaku Moskva 1:4, Jokeritu Helsinki 3:5 a HK Soči 1:4. Rovnako 1:4 prehral Slovan aj v piatok v Ufe.



"Myslím si, že Astane sme boli viac ako vyrovnaným súperom a je veľká škoda, že sme prehrali. Bolo tam viacero dobrých vecí a verím, že sa nám ich podarí preniesť do ďalšieho zápasu a uhrať na tomto tripe ešte nejaké body," uviedol obranca Adam Jánošík.



Okrem utorňajšieho zápasu v Novosibirsku odohrá Slovan na aktuálnom výjazde ešte zápas proti Avangardu Omsk (11. októbra). Ak však chce pomýšľať na body, musí zlepšiť najmä ofenzívnu činnosť a presilovky. "V Astane sme hrali dosť presiloviek, ktoré však musíme zlepšiť. Keby sme ich aspoň čiastočne využili, mohli sme byť späť v zápase. Bez streleného gólu jednoducho nemôžeme vyhrať zápas," uzavrel obranca Lukáš Klok.