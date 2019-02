KHL: Slovan možno v polovici februára opustia jeden až dvaja hráči

K 31. januáru, kedy skončili prestupové termíny na Slovensku a v Čechách, opustili klub brankár Marek Čiliak a útočníci Patrik Lamper a Mário Lunter.

Bratislava 31. januára (TASR) - Káder hokejistov Slovana Bratislava ešte opustia maximálne jeden až dvaja hráči, no nemusí odísť nikto. Uviedol to tréner Vladimír Országh po štvrtkovom zápase KHL Slovana s HK Soči.



K 31. januáru, kedy skončili prestupové termíny na Slovensku a v Čechách, opustili klub brankár Marek Čiliak a útočníci Patrik Lamper a Mário Lunter. V polovici februára sa končí termín prestupov vo Švajčiarsku a v ligách na severe Európy. "Odídu maximálne jeden až dvaja hráči a aj to je otázne. Je možné aj to, že neodíde nikto," uviedol kormidelník "belasých".