KHL: Slovan natiahol sériu prehier, v Rige podľahol Dinamu 2:3

KHL - základná časť:

Dinamo Riga - HC Slovan Bratislava 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)



Tabuľka Západnej konferencie:

1. CSKA Moskva 51 35 8 0 8 152:58 86



2. SKA Petrohrad 50 36 3 5 6 171:67 83



3. Lokomotiv Jaroslavľ 52 28 6 3 15 131:98 71



4. Jokerit Helsinki 50 27 4 6 13 159:124 68



5. Dinamo Moskva 52 21 6 5 20 126:120 59



6. Spartak Moskva 52 19 7 7 19 139:127 59



7. Viťaz Podoľsk 50 20 5 4 21 112:125 54



8. HK Soči 51 15 7 9 20 125:138 53



-----------------------------------------------------



9. Dinamo Riga 51 15 5 10 21 103:128 50



10. Severstaľ Čerepovec 51 11 7 4 29 95:148 40



11. Dinamo Minsk 50 12 2 5 31 94:146 33



12. SLOVAN BRATISLAVA 52 8 4 3 37 88:175 27



Riga 22. januára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v utorkovom súboji KHL na ľade Dinama Riga 2:3. Dvoma gólmi sa pod víťazstvo lotyšského klubu podpísal kapitán Lauris Darzinš, za hostí skórovali Adam Liška a Kyle Chipchura.Zverenci Vladimíra Országha v kalendárnom roku 2019 ešte nezískali ani bod, celkovo to bola pre nich ôsma prehra v sérii. So ziskom 27 bodov zostávajú na chvoste Západnej konferencie i celej súťaže. Druhý zápas v rámci krátkeho výjazdu odohrajú vo štvrtok, keď sa predstavia na ľade Lokomotivu Jaroslavľ (17.30 SEČ).19. Darzinš (Redlihs, Zanetti), 35. Dzierkals (Balinskis, Maione), 44. Darzinš (McMillan, Redlihs) - 28. Liška (Buc, Švarný), 39. Chipchura (Klok). Rozhodovali: Akuzovskij, Olenin - Sadovnikov, Šeľanin, vylúčení: 5:6, presilovky a oslabenia: 0:0, 4743 divákov.Biljalov – Balinskis, Maione, Zile, Ališauskas, Gimajev, Zanetti, Karkls – Meija, McMillan, Gegeris – Dzierkals, Džerinš, Gillies – M. Redlihs, Razgals, Darzinš – Lipsbergs, Myttynen, Marenis - PavlovsŠtěpánek – Sersen, Jánošík, Švarný, Klok, Bačik, Gelinas - Rau, Taffe, Chipchura – Lunter, Sukeľ, Červený – Lamper, Buc, Liška – Jeglič, Bailey, SlobodaPrvá tretina priniesla svižný hokej, hra plynula rýchlo, takmer bez prerušenia, pričom v úvode sa najmä domáci hráči starali o rozruch. V 5. minúte sa medzi kruhmi ocitol voľný Redlihs, no trafil len pozorného Štěpánka. Potom sa chopili réžie hostia a na niekoľko minút si vypracovali drvivý tlak. Obrana Dinama náporu odolala, neujali sa strely Sersena, Švarného a puk nepretlačil cez betón Biljalova ani Červený. V 19. minúte vyšiel domácim sčista-jasna rýchly brejk, Štěpánka prekonal Darzinš strelou zápästím spoza Švarného.Gól domácim pomohol a tí v druhej tretine vyrovnali hru. V 28. minúte zakončil Meija pred bránkou Slovana iba tesne mimo. O pár sekúnd neskôr sa na druhej strane dočkali hostia. Buc zaviezol puk za bránku, vtipnou zadovkou oklamal Biljalova a našiel Lišku, ktorý nemal problém skórovať - 1:1. Dinamo kontrovalo šancou Razgalsa, sieť však rozvlnil až Dzierkals jemným tečom Maioneho strely. Slovan reklamoval bránenie v hre Štěpánkovi, gól však arbitri po konzultácii s videorozhodcom uznali. Na ľade sa začalo potom iskriť, vášne museli krotiť rozhodcovia. V 39. minúte sa podarilo Slovanu opäť vyrovnať, Klokovu strelu dorazil do siete Chipchura.V závere druhej tretiny stroskotal v šanci Liška a v úvode tretej časti neuspel zblízka ani Buc, ktorý iba vyprášil Biljalovove betóny. V 44. minúte Dinamu vyšla akcia na jeden dotyk a po osi Redlihs - McMillan usmernil puk do bránky Darzinš - 3:2. Domáci boli aj v ďalších minútach aktívnejší, náskok mohol zvýšiť Marenis. Slovanisti boli nútení otvoriť hru a pri bezhlavom útočení sa Dinamu naskytali možnosti na rýchle protiútoky. V 55. minúte Darzinšovi zabránil v dosiahnutí hetriku Štěpánek. Na opačnej strane spálil tutovku Chipchura, keď zblízka trafil len ľavú žrď. Slovanu už nepomohla k vyrovnaniu ani záverečná power play bez brankára.