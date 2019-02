KHL: Slovan otočil zápas s Minskom a zvíťazil

Slovan Bratislava - Dinamo Minsk 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)



Tabuľka Západnej konferencie:

1. CSKA Moskva 58 40 9 0 9 176:72 98



2. SKA Petrohrad 58 41 4 5 8 193:77 95



3. Jaroslavľ 59 33 6 5 15 154:109 83



4. Jokerit 58 30 5 6 17 180:149 76



5. Dinamo Moskva 58 26 6 5 21 146:132 69



6. Spartak Moskva 59 21 7 8 23 152:148 64



7. Viťaz Podoľsk 58 22 5 7 24 125:151 61



8. HK Soči 58 16 8 10 24 135:152 58



--------------------------------------------



9. Dinamo Riga 58 16 7 10 25 116:147 56



10. Čerepovec 59 12 9 4 34 113:171 46



11. Dinamo Minsk 58 14 2 8 34 109:167 40



12. SLOVAN 58 10 5 3 40 99:195 33

Bratislava 13. februára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava sa v poslednom domácom zápase sezóny 2018/2019 v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) rozlúčili s fanúšikmi víťazstvom. Nad Dinamom Minsk v stredu zvíťazili 3:2, hoci prehrávali už 0:2.V prvej tretine poslali hostí do dvojgólového vedenia Teemu Pulkkinen a Maxim Parfejevec, Slovan potom otočil skóre po góloch Rudolfa Červeného, Mareka Slobodu a Jeffa Taffea. Zverencom Vladimíra Országha patrí aj napriek víťazstvu v tabuľke Západnej konferencie posledné 12. miesto a so ziskom 33 bodov sú zároveň na chvoste celej súťaže.odohrajú zvyšné štyri zápasy ročníka na ľade súperov, postupne nastúpia proti CSKA Moskva (15. februára), Dinamu Riga (18. februára), Jokeritu Helsinki (20. februára) a HK Soči (22. februára).16. Červený (Sersen, Taffe), 24. Sloboda (Sukeľ, Grman), 47. Taffe (Jánošík, Sersen) - 8. Pulkkinen (Wiercioch), 13. Parfejevec (Drozdov). Rozhodovali: Kuľov, Vasiliev – Ivanov, Lazarev, vylúčení: 4:2 na 2 min., navyše Klok (Slovan) 5 min. a Blum (Minsk) 5+10 min. za bitku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 5932 divákov.Štěpánek – Sersen, Jánošík, Klok, Grman, Bačík, Švarný, Boldižár – Jeglič, Sukeľ, Liška – Červený, Taffe, Chipchura – Bailey, Buc, Sloboda – BaranovEnroth – Chenkel, Lisovec, Wiercioch, Jevenko, Bokun, Blum, Znacharenko – Kogalev, Tereščenko, S. Kosticyn – Pulkkinen, Howden, Booth – Drozdov, Kovyršin, Parfejevec – Litvinov, Volkov, KitarovObe mužstvá začali útočne, gólovú šancu si však dlho nedokázalo vypracovať ani jedno z nich. Strelecká bilancia bola vyrovnaná, v 8. minúte však hostia dostali puk do bránky. Rozhodcovia sa o jeho platnosti museli presvedčiť po konzultácii s videom, verdikt bol napokon potvrdzujúci a Pulkkinen sa mohol tešiť. Odpoveď Slovana prišla po rýchlom brejku so zakončujúcim Červeným, puk len tesne minul bránku. Z ďalšej akcie však hostia zvýšili na 2:0 zásluhou Parfejevca. Náskok hostí mohol vzápätí ešte väčší, Pulkkinen trafil iba žrď. V 16. minúte mal Slovan k dispozícii presilovú hru a Červený v nej po peknej kombinácii uzavrel skóre prvej tretiny - 1:2.V druhej časti hry bol Slovan od úvodu lepší, zjednodušil hru a v 24. minúte vyrovnal Sloboda ma 2:2. Divákov potom dostala do varu aj bitka Kloka s Blumom, v ktorej hráč Slovana zložil súpera na ľad. Rezultovala z toho presilovka pre "belasých", Enroth počas nej zlikvidoval niekoľko dobrých pokusov. Do konca druhej tretiny postupne tlak domácich slabol, hru kúskovali zakázané uvoľnenia na jednej i druhej strane.V tretej tretine sa hralo od začiatku viac defenzívnejšie, ale v 46. minúte Jánošík z ľavej strany poslal puk na Enrotha, brankár hostí ho vyrazil pred seba a Taffe ho zasunul do siete. Do konca zápasu si hráči Dinama vytvorili niekoľko dobrých šancí na vyrovnanie, ale aj Slovan mohol zvýšiť náskok. Napokon si zverenci Vladimíra Országha udržali tesné vedenie a zaknihovali pätnáste víťazstvo v sezóne.Vladimír Országh, tréner Slovana:Rudolf Červený, strelec prvého gólu Slovana v zápase:Jeff Taffe, strele víťazného gólu:Andrej Sidorenko, tréner Minska: