KHL: Slovan posilnil Tomáš Hrnka

Bratislava 1. júna (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Hrnka sa dohodol so Slovanom Bratislava na ročnej zmluve s platnosťou do 30. apríla 2019. Kontrakt ešte podlieha registrácii na Centrálnej hráčskej matrike (CIB) v Moskve, informovala oficiálna stránka klubu.



"Hráča som mal v závere tejto sezóny aj v Banskej Bystrici, dobre ho poznáme. Tomáš je veľký útočník, silný na puku. V zápasoch vie urobiť aj body. Na jeho silných stránkach budeme chcieť stavať v novej sezóne a využiť jeho potenciál," povedal na adresu hráča Vladimír Országh, ktorý v uplynulom ročníku viedol Banskú Bystricu.



Hrnka odohral v sezóne 2017/18 za "belasých" 46 duelov, v ktorých nazbieral jedenásť bodov (9+2). Jej záver strávil v majstrovskej Bystrici, v 11 dueloch základnej časti strelil šesť gólov a pridal sedem asistencií, v 15 stretnutiach play off pridal deväť bodov (3+6).



Tituly v Tipsport lige získal okrem Bystrice aj v drese HC Košice v rokoch 2014 a 2015. Zahrali si aj v najvyššej českej súťaži v Plzni. Predstavil sa na dvoch svetových šampionátoch v Rusku 2016 a v Nemecku a Francúzsku 2017.