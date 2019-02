KHL: Slovan pravdepodobne opustí Červený a jeden obranca

Rudolf Červený pravdepodobne využije prestupový termín vo Švédsku, ktorý končí 15. februára.

Bratislava 13. februára (TASR) - Káder hokejistov Slovana Bratislava sa pred záverečným tripom sezóny v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) zúži o jedného, alebo dvoch hokejistov. "Belasým" v nasledujúcich štyroch zápasoch nepomôže Rudolf Červený, ktorý má namierené do Švédska, okrem neho by mohol odísť aj jeden obranca. Na tlačovej konferencii to v stredu po zápase Slovana s Minskom potvrdil tréner Vladimír Országh.



Červený pravdepodobne využije prestupový termín vo Švédsku, ktorý končí 15. februára. "Rudo s nami na 99,9 percenta nepôjde na trip, čaká prakticky už len na to, či sa stihne potvrdiť transfer. Má k tomu čo povedať aj vedenie KHL, keďže máme nejaké sankcie. Možno odíde ešte jeden obranca," potvrdil Országh.