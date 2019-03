DALO SA TO ČAKAŤ: Hokejový Slovan sa možno vráti do slovenskej ligy

Výkonný viceprezident a člen predstavenstva klubu Juraj Široký ml. otvorene priznal, že ak by príchod investora padol, Slovan nebude hrať v ďalšej sezóne v KHL.

Bratislava 7. marca (TASR) - Vedenie hokejového Slovana Bratislava naďalej rokuje s novým zahraničným investorom, ktorý by sa mal stať majoritným vlastníkom klubu a pomohol by splatiť miliónové dlhy. Výkonný viceprezident a člen predstavenstva klubu Juraj Široký ml. otvorene priznal, že ak by príchod investora padol, Slovan nebude hrať v ďalšej sezóne v KHL. V tom prípade by ako najreálnejšia alternatíva bol návrat klubu do najvyššej slovenskej súťaže.



Slovan má za sebou najhoršiu sezónu počas svojho sedemročného pôsobenia v nadnárodnej súťaži. Vidina play off sa mu rozplynula dávno pred skončením základnej časti, v ktorej bol napokon s 33 bodmi a skóre 101:213 jasne najhorší tím súťaže. "Nie sme spokojní so sezónou, ani so športovou stránkou, ani s manažérskou a finančnou. Nepodarilo sa nám zatiaľ dotiahnuť investora. Rozhovory prebiehajú už veľmi dlho, naďalej trvajú, stále si myslím, že k dohode dôjde. Na rokovaní v Prahe nám prisľúbili, že k nej príde. Investor má však určité vlastné problémy, ktoré musí najprv vyriešiť a potom sa bude venovať nám," povedal Široký ml. na štvrtkovej posezónnej tlačovej konferencii.



Budúcnosť mužstva v KHL je v tejto chvíli otázna. Vedenie Slovana potvrdilo, že dlhy za prenájom Zimného štadióna Ondreja Nepelu a na výplatách hráčov sa pohybujú v miliónových sumách. "Do konca mesiaca musíme oznámiť, či budeme hrať KHL v budúcej sezóne. Ak by investor padol, tak by sme KHL nehrali. Takú sezónu, akú sme zažili, určite nechceme opakovať. Bez finančnej injekcie by to význam nemalo. Urobíme všetko pre to, aby sme aj v budúcom ročníku pôsobili v KHL a hrali v nej dôstojnejšiu úlohu," doplnil. Ak by KHL padla, Široký osobne nevidí budúcnosť tímu v EBEL či iných zahraničných ligách: "Riešime prípadnú alternatívu, za mňa by to bola slovenská extraliga. Či by ju Slovan hral na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, to už záleží na dohode s mestom. Sme otvorení na rôzne druhy spolupráce."



Slovan hodnotí ročník ako neúspešný aj z manažérskej stránky, klubu sa nepodarilo dotiahnuť do mužstva vytypovaných hráčov. "Sezóna bola naša najhoršia v KHL. Nepodarilo sa nám zostaviť káder podľa našich predstáv. Hráčske posily sme riešili spoločne s trénerom. Ešte v septembri sme zháňali do prvej päťky štyroch hráčov, no dotiahnuť sa nám ich nepodarilo," uviedol športový riaditeľ klubu Oldřich Štefl. Ten čelil počas ročníka ostrej kritike zo strany fanúšikov, ktorí žiadali jeho odchod. "Vždy som hájil záujem Slovana. Nechcem sa vyjadrovať k určitej fanúšikovskej skupine, necháme to na čas, keď oznámime nového partnera klubu," dodal.



Tréner Vladimír Országh si prial, aby káder mohol vystavať z najkvalitnejších slovenských hokejistov pôsobiacich v Európe, no tento zámer sa nepodarilo klubu naplniť. "Keď prišlo odobrenie zo strany KHL, začali sme skladať káder v júni, čo je veľmi neskoro. Zháňali sme hráčov zo slovenskej extraligy, ale všetci už boli podpísaní v extraligových kluboch. S niektorými hokejistami sme sa dohodli, ale vedeli sme, že ich budeme musieť k 31. januáru vrátiť späť do extraligových klubov," vysvetľoval Országh. Zahraniční hráči sa do Slovana nehrnuli, situáciu sťažovali finančné možnosti klubu a aj jeho pokazená povesť, ktorú si naštrbil vďaka nevyrovnaným záväzkom. "Na 80 percent hráčov sme jednoducho nemali peniaze. Mali sme rozrobené mená, ktoré išli potom do iných klubov. Hráči presne vedeli, že sú tú nevyplatené peniaze z minulých rokov, preto čakali, ako sa situácia vyvinie. Nakoniec zobrali 'džob' niekde inde. Káder sa skladal za pochodu. Hráči, ktorých sme získali, neboli pôvodne v tých prvých dvoch vlnách, o ktoré sme mali záujem."



Svoje pôsobenie v Slovane si Országh predstavoval inak: "Nikto z nás nemôže byť spokojný so sezónou. Hodnotíme ju ako neúspešnú. Samozrejme, prevažujú negatíva, pozitívne hodnotím to, že mladí chlapci ako napríklad Adam Liška dostali šancu, ktorú zužitkovali a odrazili sa smerom do ďalšej kariéry, ktorá by mohla pre nich pokračovať v KHL či inej kvalitnej európskej lige. Do budúcna každý z nás musí urobiť viac. Slovan je značka, ktorú treba udržovať a rozvíjať. Padli sme úplne na dno, musíme sa odraziť hore," vravel Országh, ktorý si vie predstaviť pokračovanie na striedačke "belasých" v prípade, že sa klub finančne stabilizuje. Podľa neho by však musel klub zháňať hráčov na nový ročník už teraz. "Slovan by mal byť poskladaný z top slovenských hráčov, čo v minulej sezóne nebolo. Dôležité by bolo, aby mal v tíme rozdielových hokejistov. Ak by mal zostať v KHL, musí to byť projekt na niekoľko sezón."



Vedenie Slovana je s prácou Országha spokojné a je pripravené predĺžiť s ním zmluvu, momentálnou prioritou je však dotiahnutie rokovaní s investorom. KHL oznámila, že akcionári Slovana musia do 31. marca podpísať dohodu s novými sponzormi, ktorí sa budú podieľať na zlepšení ekonomických podmienok klubu a pokryjú aj jeho budúce výdavky. Súťaž by mal tento rok opustiť tím, ktorý skončí posledný v špeciálnom rebríčku KHL. Podľa Širokého ml. však Slovan nie je medzi klubmi, ktorých KHL považuje za tímy v ohrození. "Predstavitelia KHL čakajú na to, akého nového generálneho manažéra predstavíme a akého partnera zverejníme. V priebehu tohto mesiaca pôjdeme do Moskvy a tieto veci vyriešime, verím, že s pozitívnym výsledkom, a že suspendácia vedenia bude zrušená," pokračoval Široký ml. Meno strategického partnera, s ktorým rokuje, médiám neprezradil. "Je to ten istý investor, s ktorým rokujeme už päť mesiacov. Na jeho strane sú určité prieťahy, ktoré ak si nevyrieši, nebude vedieť vstúpiť do klubu. Na základe dohody by sa mal investor stať novým majoritným vlastníkom, ale chce, aby sme ako vedenie minoritnou časťou v klube zostali a bola tu určitá kontinuita. Naša podmienka je, že investor po vstupe do klubu splatí dlhy. Suma je taká, že by to stačilo. Dlhy pochádzajú aj zo skončenej sezóny, hráčom momentálne dlhujeme tri výplaty za tento ročník. Po príchode nového investora oznámime aj meno nového generálneho manažéra," uviedol Široký. Podľa neho určite nehrozí zánik klubu. Ak by príchod nového investora padol, Slovan by hľadal možnosti ako splatiť dlhy z iných zdrojov.



Okrem nevyrovnaných záväzkom voči hráčom dlhuje Slovan aj mestu za prenájom štadióna takmer milión eur. Vedenie mesta naznačilo, že v hre je aj ukončenie nájmu s HC Slovan a využitie priestorov štadióna na iné podujatia. "Komunikácia s mestom je teraz na sľubnej úrovni. S minulým vedením mesta sa nám tak dobre nekomunikovalo. Najbližšie stretnutie máme dohodnuté v druhej polovici marca, máme určitú predstavu, ako vyplatiť dlhy a odprezentujeme ju primátorovi. Nájom za Zimný štadión Ondreja Nepelu je 800.000 eur ročne, čo je rozpočet na úrovni extraligového mužstva. Neviem, či by sa v tejto hale dala hrať extraliga. Pre nás je dôležité, ako budeme s mestom koncepčne riešiť situáciu do budúcna," dodal Široký ml.



"Platí to, čo sme povedali. Pokiaľ akýkoľvek nový majiteľ hokejového klubu Slovan neuhradí tento dlh, tak klub nenastúpi na novú sezónu na ZŠ Ondreja Nepelu. Bratislava bola veľmi dlho trpezlivá. Keď niekto dlží len sedem eur, dostáva upomienky a vypnú ho. Niekto nemôže dlžiť milión eur a ďalej používať štadión. Tie peniaze nám reálne chýbajú v prevádzke štadióna a aj do mestskej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta. Sú tam štyri žaloby. Mesto sa dlhodobo snažilo aj za predchádzajúceho vedenia komunikovať s majiteľom Slovana. Trpezlivosť Bratislavčanov i naša sa však už skončila," uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.