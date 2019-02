KHL: Slovan utŕžil v Rige ďalší debakel

Dinamo Riga - Slovan Bratislava 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)

Góly: 35. Batna (Gegeris), 38. Videll (Maione, Darzinš), 45. Džerinš (Ališauskas, Zile), 57. Marenis (Sotnieks, Meija), 59. Džerinš (Meija, Sotnieks). Rozhodovali: Ovčinnikov, Sergejev - Goľak, Černyšev, vylúčení: 1:6 na 2 min., navyše: Zile 5 min. za bitku - Štěpánek 10 min+DKZ za nešpotové správanie, Jánošík 5 min. za bitku, presilovky: 4:0, oslabenia: 0:0, 8721 divákov.



Dinamo Riga: Biľalov – Zile, Ališauskas, Gimajev, Sotnieks, Zanetti, Šulenin, Maione – Redlihs, Videll, Darzinš – Gillies, McMillan, Marenis – Gegeris, Batna, Meija – Lipsbergs, Džerinš, Pavlovs

Slovan Bratislava: Štěpánek (43. Vojvoda) – Sersen, Jánošík, Klok, Grman, Boldižár, Švarný – Jeglič, Sukeľ, Liška – Bailey, Taffe, Chipchura – Baranov, Buc, Sloboda – Rau

Riga 18. februára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v pondelkovom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) na ľade Dinama Riga 0:5. "Belasí" utrpeli 45. prehru v sezóne a s určitosťou skončia poslední v rámci celej súťaže.Debut v bránke Slovana absolvoval v tretej tretine iba 18-ročný Michal Vojvoda. V úvode druhej tretiny nahradil Jakuba Štěpánka, ktorý za inzultáciu rozhodcu dostal trest do konca zápasu. Vojvoda inkasoval trikrát.Slovan má na konte 33 bodov, pričom už inkasoval 204 gólov - suverénne najviac spomedzi všetkých tímov."Belasí" odohrajú aj zvyšné dve stretnutia ročníka na ľade súperov, najprv nastúpia proti Jokeritu Helsinki (20. februára) a sezónu zakončia v Soči (22. februára).Úvod zápasu patril Rige bojujúcej o play off. Jej snaha však narážala na nedostatok dôrazu v útočnom pásme. Slovan sa snažil hroziť z protiútokov, bezvýsledne. V závere tretiny však "belasí" zlepšili napádanie, a to Rige spôsobovalo problémy. Do dobrej príležitosti sa dostal Jeglič. Využil zlú rozohrávku domácich, ale bekhendom netrafil bránku. Na opačnej strane nepochodil ani Batna. Vzápätí sa dostal k zakončeniu z medzikružia Taffe, jeho pokus zlikvidoval Biľalov.Slovan nevyužil na začiatku druhého dejstva presilovku. Oba tímy pokračovali bojovne, ale sterilne. Hostia postupne upadli do pasivity a vypomstilo sa im to. V 35. minúte Batna zužitkoval vynikajúcu prácu Gegerisa a otvoril skóre duelu. O tri minúty už Riga viedla o dva góly - po ôsmich sekundách využil presilovku Videll.Slovan nezačal tretiu tretinu dobre. Už v úvode stratil nervy brankár Štěpánek, najprv zozadu atakoval McMillana, ktorý mu bránil vo výhľade, potom inzultoval rozhodcu a okrem dvojminútového inkasoval aj trest do konca zápasu. V bránke ho nahradil debutujúci 18-ročný Michal Vojvoda. Čisté konto si dlho neudržal, už po necelých dvoch minútach využil presilovku Džerinš. Nervózny záver duelu okorenila bitka Jánošíka so Zileom. V tej bol síce úspešnejší slovenský obranca, ale naposledy sa "smiali" domáci. Na 4:0 zvýšil, Marenis a konečný výsledok 5:0 spečatil Džerinš. Obaja skórovali v presilových hrách, Riga celkovo využila štyri početné výhody.