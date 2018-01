Slovan triumfoval na ľade Soči, v nájazdoch rozhodol o víťazstve Mikúš

HK Soči - Slovan Bratislava 1:2 pp a sn (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 47. Collins (Jokipakka, Padakin) – 44. Hecl (Réway, Hrnka), rozh. nájazd Mikúš. Rozhodovali: Gamalej, Vasiljev – Černišov, Deďuľa (všetci Rus.), vylúčenia: 2:8 na 2 min., navyše Meszároš (Slovan) 10 min. za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 6168 divákov.



HK Soči: Barulin - Jokipakka, Blum, Polášek, Mamkin, Čmichov, Chomicki, Kuznecov - Lapenkov, Lugin, Collins - O' Dell, Padakin, Šmeľov - Tomilin, Točicki, Akmaldinov - Chlopotov, Starkov, Laričev - Ivanov

Slovan Bratislava: Štěpánek – Meszároš, Bačik, Després, Černý, Voráček, Hedera - Řepík, Boychuk, Mikúš – Hrnka, Viedenský, Genoway – Sloboda, Šerbatov, Skalický – Réway, Sádecký, Hecl - Baranov

Tabuľka Západnej konferencie:



1. SKA Petrohrad 51 38 6 3 4 209:87 129

2. CSKA Moskva 51 33 9 1 8 161:74 118

3. Jokerit 49 27 3 8 11 133:88 95

4. Jaroslavľ 51 23 8 3 17 133:119 88

5. Nižný Novgorod 53 22 5 8 18 107:118 84

6. HK Soči 51 20 7 7 17 122:127 81

7. Čerepovec 51 17 8 9 17 115:129 76

8. Spartak Moskva 51 19 7 4 21 136:131 75

_____________________________________

9. Dinamo Moskva 52 18 8 5 21 120:128 75

10. Dinamo Minsk 50 17 5 3 25 96:112 64

11. Víťaz Podoľsk 51 14 4 7 26 120:151 57

12. SLOVAN 50 13 3 7 27 102:165 52

13. Dinamo Riga 48 7 7 8 26 86:129 43

Soči 17. januára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava vyhrali v stredajšom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) na ľade HK Soči 2:1 po samostatných nájazdoch.V tabuľke Západnej konferencie im naďalej patrí so ziskom 52 bodov 12. priečka. Ruský tím je s 81 bodmi šiesty."Belasí" dobyli ľad tohto súpera vôbec prvýkrát. Zverenci trénera Eduarda Zankovca nastúpia na svoj druhý duel šesťzápasového "tripu" na ihriskách súperov v piatok 19. januára (17.30 hod.) proti AK Bars Kazaň.Prvá tretina priniesla minimálne množstvo šancí, tempo hry nebolo vysoké. V 11. minúte mali dve dobré šance domáci hokejisti, ale gól nedali. V zápätí na opačnej strane vybojoval puk Skalický, jeho strelu brankár Soči vyrazil a Sloboda nedokázal z dorážky v čistej šanci pred Barulinom skórovať.V druhej časti zápasu pribúdali strely na bránku "belasých", ale brankár Štepánek predviedol niekoľko spoľahlivých zákrokov. Slovanisti sa dostávali do šancí iba sporadicky. V 28. minúte nepremenil po peknej akcii hostí sľubnú príležitosť Řepík, na opačnej strane nevyužili hráči Soči v oslabení prečíslenie 2 na 1 a tak sa aj druhá tretina skončila bez gólov.Slovan sa dostal do vedenia v 44. minúte, keď v presilovke našiel Réway krásnou prihrávkou Hecla, ktorý otvoril skóre. Hostia však dlho nevyhrávali, keď o necelé tri minúty vyrovnali domáci taktiež presilovkovým gólom. Slovan sa ubránil záverečnému tlaku domácich a gól nepadol ani v následnom predĺžení. O víťazstve "belasých" rozhodol v samostatných nájazdoch Juraj Mikúš.