KHL: Slovan zdolal Rigu a pripísal si druhý triumf za sebou

HC Slovan Bratislava - Dinamo Riga 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Góly: 15. Sloboda, 35. Taffe (Bailey, Červený) - 24. Redlihs (Maione, Videll). Rozhodovali: Morozov, Cyplakov – Sadovnikov, Šeľanin, vylúčení: 1:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 4403 divákov



Slovan Bratislava: Štěpánek – Sersen, Jánošík, Klok, Gélinas, Bačík, Švarný, Boldižár – Jeglič, Sukeľ, Liška – Červený, Taffe, Chipchura – Bailey, Buc, Sloboda – Baranov

Dinamo Riga: Biľalov – Ališauskas, Zile, Gimajev, Zanetti, Sotnieks, Maione – Pavlovs, Batna, Meija – McMillan, Videll, Darzinš – Lipsbergs, Džerinš, Redlihs – Marenis, Myttynen, Dzierkals – Gegeris, Berzinš

Tabuľka Západnej konferencie:



1. CSKA Moskva 56 38 9 0 9 169:69 94

2. SKA Petrohrad 56 39 4 5 8 187:76 91

3. Jaroslavľ 57 32 6 4 15 149:106 80

4. Jokerit 56 30 5 6 15 176:141 76

5. Dinamo Moskva 56 24 6 5 21 136:128 65

6. Spartak Moskva 56 20 7 8 21 148:140 62

7. Viťaz Podoľsk 56 22 5 6 23 122:144 60

8. HK Soči 56 16 7 10 23 131:147 56

_________________________________________

9. Dinamo Riga 57 15 7 10 25 113:146 54

10. Čerepovec 57 12 8 4 33 110:166 44

11. Dinamo Minsk 56 14 2 8 32 107:161 40

12. SLOVAN 56 9 5 3 39 95:189 31

Bratislava 4. februára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v pondelkovom domácom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) nad Dinamom Riga 2:1. Pre "belasých" to bolo 14. víťazstvo v sezóne, z toho 9. v riadnom hracom čase a druhé za sebou. Videlo ho však iba 4403 divákov, čo je najnižšia domáca návšteva Slovana od jeho vstupu do nadnárodnej súťaže.Zverencom Vladimíra Országha patrí v tabuľke Západnej konferencie posledné 12. miesto a so ziskom 31 bodov sú zároveň na chvoste celej súťaže."Belasí" sa vo štvrtom zápase v rámci päťzápasovej domácej série predstavia v pondelok 11. februára proti CSKA Moskva. So svojimi fanúšikmi sa následne rozlúčia v stredu 13. februára zápasom proti Dinamu Minsk, posledné štyri zápasy sezóny odohrajú na ľade súperov.Rižania majú na rozdiel od Slovana šancu na play off, od úvodu sa čakal ich tlak, ale zápas začal lepšie Slovan. V úvodných minútach mal viac streleckých príležitostí, tú najväčšiu Červený po peknej individuálnej akcii. Skórovať však mohli aj hostia, ale Dzierkals nenamieril presne sám pred Štěpánkom. Hostia sa nehrnuli bezhlavo dopredu, pozorne čakali na svoju príležitosť, "belasí" sa snažili ohrozovať bránku súpera čoraz častejšie. Prvá gólová šanca prišla po akcii Dinama, ale Darzinš sám pred bránkou trafil iba betóny Štěpánka. O pár sekúnd neskôr si nakorčuľoval do samostatného úniku Sloboda a zakončil oveľa presnejšie - 1:0. Aktívnejší Slovan viedol po prvom dejstve zaslúžene, súpera prestrieľal 13:10.V druhej tretine sa hostia začali Slovanu herne vyrovnávať, zlepšili aj streleckú aktivitu. Recept na Štěpánka našiel po troch minútach Redlihs, ktorý tečoval strelu Maioneho a vyrovnal. "Belasí" odpovedali akciou Lišku, domáci útočník sa ocitol v dobrej pozícii pred bránkou, ale trafil iba betóny Biľalova. V 35. minúte faulovali hráči Rigy Taffea, Slovan mal v ponechanej výhode veľký tlak, ktorý faulovaný hráč korunoval gólom - 2:1. Zverenci Vladimíra Országha boli aj po góle viac pri puku, ale skóre sa už v druhej tretine nezmenilo.V treťom dejstve sa hostia snažili o vyrovnanie, ale ich ofenzíva nebola taká súvislá, ako sa čakalo. Slovan hral naopak to, čo v prvých dvoch tretinách. Pozorne bránil a dostával sa aj do zakončenia. Riga v závere pridala, no "belasí" si už víťazstvo nenechali vziať.