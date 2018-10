KHL: Stewart do Slovana nepríde, pre rodinné problémy ukončil kariéru

Slovan mal Stewarta predstaviť verejnosti v stredu, lenže Kanaďan sa na určený brífing na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu nedostavil.

Bratislava 3. októbra (TASR) - Chris Stewart sa mal v stredu dopoludnia hlásiť na tréningu Slovana Bratislava. Vedenie slovenského zástupcu v KHL však na kanadského hokejistu čakalo márne a o niekoľko hodín neskôr sa dozvedelo, že z jeho príchodu nič nebude. Tridsaťročný útočník sa totiž pre rodinné problémy rozhodol náhle ukončiť kariéru.



"Podľa aktuálneho telefonátu od jeho licencovaného agenta pre Európu, sa Chris Stewart rozhodol pre vážne rodinné problémy náhle ukončiť svoju profesionálnu kariéru. Túto informáciu oznámil až dnes v popoludňajších hodinách nášho času, do Bratislavy teda nepricestuje. Slovan Bratislava reaguje na nečakaný vývoj danej situácie a rieši do tímu príchod jedného útočníka a tiež jedného obrancu," napísal klub na svojom oficiálnom facebookovom profile.



Slovan mal Stewarta predstaviť verejnosti v stredu, lenže Kanaďan sa na určený brífing na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu nedostavil. Pôvodne mal priletieť dopoludnia na viedenské letisko Schwechat, kde ho čakal zamestnanec klubu s ceduľkou v ruke, ten sa však hráča nedočkal. Stewartov mobil zvonil, ale hokejista ho nedvíhal. "Človek z nášho manažmentu ho tam čakal dve hodiny, ale jeho nebolo," povedala prítomným novinárom riaditeľka klubu pre vzťahy s médiami a verejnosťou Veronika Némethová. Podľa nej hráčov agent predtým potvrdil, že Stewart mal odletieť do Viedne. Stewart, ktorý sa dohodol so Slovanom na zmluve do konca sezóny, si mal v stredu prvýkrát zatrénovať s hráčmi Slovana.



Stewart má na konte 691 zápasov v NHL vrátane play off, v ktorých si pripísal 332 bodov (166+166). V najlepšej lige sveta odohral s výnimkou lockoutu nepretržitých 12 sezón, postupne obliekal dresy Colorada (draftovalo ho v roku 2006 v 1. kole z 18. miesta), St. Louis, Buffala, Minnesoty, Anaheimu a Calgary. Najviac sa mu vydaril ročník 2009/2010, v ktorom za Avalanche nastrieľal 28 gólov a pridal 36 asistencií. Robustný útočník, ktorý vie pri hre dokonale využiť svoje fyzické parametre, nazbieral v minulej sezóne v tíme Minnesoty a Calgary dokopy 16 bodov (10+6) v 54 dueloch. Po sezóne sa stal voľným hráčom a nebol na skúške v žiadnom kempe. V roku 2011 sa v kanadskom drese predstavil na MS na Slovensku.