KHL: Slovan premrhal dvojgólový náskok a z Podoľsku odišiel bez bodu

Viťaz Podoľsk - Slovan Bratislava 5:3 (0:2, 3:0, 2:1)

Góly: 29. Mozík (Švec-Rogovoj), 30. Dvurečenskij (Gimajev, Vyglazov), 39. Rendulič (Nikulin, Afinogenov), 58. Švec-Rogovoj (Horák, Rendulič), 60. Horák (Romanov, Makejev) - 5. Šťastný (Skalický), 19. Genoway (Réway), 43. Sersen (Sádecký, Hecl). Rozhodovali: Cyplakov, Sergejev - Sazonov, Goľak, vylúčení: 2:6 na 2 min, navyše: Afinogenov 10 min za úder do hlavy a krku, Jepišin 5 min za bitku - Réway 5 min za bitku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, 4253 divákov.



Viťaz Podoľsk: Samonov – Mozík, Golovkov, Jepišin, Katičev, Voronkov, Romanov, Gimajev, Kožemjakin – Nikulin, Afinogenov, Makejev – Rendulič, Horák, Pankov – Lazarev, Kopeikin, Sjomin – Vyglazov, Švec-Rogovoj, Dvurečenskij

Slovan Bratislava: Štěpánek - Meszároš, Sersen, Després, Černý, Bačík, Švarný, Hedera - Garbutt, Boychuk, Sloboda – Réway, Viedenský, Genoway - Skalický, Šťastný, Lamper - Hecl, Sádecký, Šerbatov

Tabuľka Západnej konferencie:



1. SKA Petrohrad 55 40 6 4 5 226:97 136*

2. CSKA Moskva 55 34 9 1 11 170:87 121*

3. Jokerit Helsinki 55 29 4 8 14 150:105 103*

4. Jaroslavľ 55 26 9 3 17 146:124 99*

5. Nižnij Novgorod 55 23 5 8 19 114:126 87*

6. Soči 55 21 7 7 20 127:136 84*

7. Spartak Moskva 55 21 7 5 22 149:143 82

8. Čerepovec 55 18 9 10 18 131:144 82

________________________________________

9. Dinamo Moskva 55 19 9 5 22 131:135 80

10. Minsk 55 20 5 3 27 110:125 73

11. Podoľsk 55 17 4 7 27 130:158 66

12. Slovan Bratislava 55 14 3 7 31 115:185 55

13. Riga 55 8 7 9 31 102:152 47

*istý postup do play off

Hudáček vychytal triumf Čerepovca na ľade CSKA

Amur Chabarovsk - Admiral Vladivostok 5:3 (3:1, 0:1, 2:1)

Góly: 4. Vl. Ušenin, 5. Kondratiev, 19. Litovčenko, 53. Litovčenko, 60. Byvaľcev - 1. Pereskokov, 24. Machanovskij, 44. Vicharev



Avangard Omsk – HK Sibir Novosibirsk 1:2 pp a sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 33. Martynov – 32. Sannikov, rozh. nájazd Bergström



Avtomobilist Jekaterinburg – Traktor Čeľjabinsk 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Góly: 46. Kuljaš – 13. Jakuceňa, 46. Polygalov, 53. Polygalov



Metallurg Magnitogorsk – Jugra Chanty-Mansijsk 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Góly: 27. Kazionov, 30. Kazionov, 35. Lee, 49. Čibisov



Salavat Julajev Ufa – HK Soči 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Góly: 19. Omark, 39. Kemppainen, 46. Tkačov – 27. Morozov



Ak Bars Kazaň – Torpedo Nižnij Novgorod 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)

Góly: 13. Galijev, 28. Kosov, 29. Potapov, 40. Potapov, 59. Potapov – 31. S. Kosticyn, 34. Galuzin



Neftechimik Nižnekamsk – Lada Togliatti 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Góly: 13. Strelcov, 20. Skorochodov, 51. Belousov, 58. Strelcov



CSKA Moskva - Severstaľ Čerepovec 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Góly: 7. Šalunov - 22. Stránský, 31. Trubačov, 57. Trubačov, 58. Mereskin



Dinamo Minsk - Dinamo Riga 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)

Góly: 1. Stepanov, 19. Fontaine, 24. Linglet, 25. Gragnani, 43. Drozd - 1. Indrašis, 3. Balinskis, 59. McMillan



Jokerit Helsinki - SKA Petrohrad 5:3 (1:2, 2:0, 2:1)

Góly: 12. Jensen, 22. Tolvanen, 31. Joensuu, 42. O'Neill, 59. Regin - 7. Tichonov, 10. Hersley, 41. Koskiranta



Spartak Moskva - Lokomotiv Jaroslavľ 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Góly: 29. Kraskovskij, 53. Ľubuškin

Podoľsk 26. februára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v utorok vo svojom predposlednom súboji v prebiehajúcej sezóne KHL na ľade Viťaza Podoľsk 3:5. "Belasí", ktorí už dávnejšie stratili šancu na prienik do play off, zakončia ročník 2017/18 vo štvrtok 1. marca o 19.00 h doma s Dinamom Minsk.Slovan figuruje na 12. mieste tabuľky Západnej konferencie, keď v 55 dueloch nazbieral rovnaký počet bodov.Slovan hral hneď v úvode prvého dejstva dvakrát v oslabení. Prvé prežil bez väčšej ujmy, pri druhom dokonca skóroval. Po pravej strane unikol Skalický, prihral pred bránku voľnému Šťastnému a ten už mal ľahkú úlohu doklepnúť puk do odkrytej bránky - 0:1. Aj domáci mohli skórovať vo vlastnom oslabení. V 8. minúte mal veľkú šancu Horák, ale Štěpánek si s jeho šancou poradil. V 10. minúte po prihrávke Genowaya napálil Sloboda do žŕdky, v 12. sa ocitol v dobrej príležitosti Nikulin, ale blafákom Štěpánka neoklamal. Slovan udrel druhýkrát v 19. minúte, po akcii Réwaya napol sieť Genoway - 0:2."Belasí" však o dvojgólový náskok prišli v druhom dejstve. Viťaz hral do 27. minúty presilovku, ktorú síce nevyužil, no len niekoľko sekúnd po jej závere sa to podarilo Mozíkov, ktorého našiel medzi kruhmi Švec-Rogovoj. Neprešla ani minúta a bolo 2:2. Slovanisti si opäť nepostrážili priestor pred bránkou a z dorážky vyrovnal Dvurečenskij. V druhom dejstve mal prevahu domáci tím, ktorý si vypracoval aj ďalšie šance a v 39. minúte išiel prvýkrát v zápase do vedenia. Presilovku využil Rendulič - 3:2. V závere sa hral riadne pritvrdila a prišla aj bitka, v ktorej si to rozdali Réway s Jepišinom.Slovan vyrovnal v 43. minúte, keď sa po akcii Sádeckého s Heclom presadil Sersen - 3:3. No v ďalších minútach bol opäť aktívnejší domáci klub, ktorý sa snažil rozhodnúť duel ešte v riadnom hracom čase. Nakoniec sa mu to aj podarilo minútu a 38 sekúnd pred koncom. O víťazný zásah sa postaral Švec-Rogovoj, gól musel ešte odobriť videorozhodca. V poslednej minúte pridal piaty gól do prázdnej bránky Horák.V prvom utorkovom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy zvíťazil Amur Chabarovsk nad Admiralom Vladivostok 5:3. Chabarovsk zaznamenal tretie víťazstvo v rade, ktorým si posilnil vyhliadky na účasť v play off. Momentálne figuruje na 7. priečke tabuľky Východnej konferencie. V dôležitom súboji o postup do vyraďovačky prehral Avangard Omsk so Sibirom Novosibirsk 1:2 po nájazdoch.Brankár Július Hudáček vychytal triumf Severstaľu Čerepovec na ľade CSKA Moskva 4:1. Slovenský reprezentant zlikvidoval 30 striel a mal až 96,77% úspešnosť zákrokov. Čerepovec sa vďaka triumfu nad favoritom posunul na ôsmu priečku Západnej konferencie a pred deviatym Dinamom Moskva má dvojbodový náskok.