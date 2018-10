Štyria Slováci už majú na bratislavských ME v kickboxe istú medailu

Zároveň si tak definitívne zabezpečili istotu medailového zisku na šampionáte.

Bratislava 18. októbra (TASR) - Aj v druhý súťažný deň majstrovstiev Európy Svetovej asociácie kickboxerských organizácií (WAKO) v Bratislave si slovenskí reprezentanti pripísali na konto štyri víťazstvá. Zároveň si tak definitívne zabezpečili istotu medailového zisku na šampionáte.



Do semifinále sa v bratislavskej Hant Aréne prebojovala Dominika Karchová na tatami v kick-lighte do 50 kg. Spolu s ňou je v rovnakej fáze aj Monika Chochlíková, ktorá obhajuje zlato z ME spred dvoch rokov zo slovinského Mariboru v K1 do 52 kg. Rovnako úspešná bola aj Lucia Cmárová v K1 v kategórii do 60 kg. U mužov bodoval Marek Karlík na tatami v kick-lighte do 74 kg, keď zdolal českého reprezentanta Františka Vyčítala technickým knokautom. Zlatý z MS 2017 z metropoly Maďarska tak má už teraz istotu minimálne bronzovej medaily.



Ďalší Slováci sa so šampionátom po prehrách rozlúčili. Adeptka na medailu Veronika Petríková prehrala v K1 do 56 kg v pútavom a vyrovnanom zápase s Ruskou Nataliou Babincevovou 1:2. V mužskej kategórii vypadli Martin Navrátil v kick-lighte do 79 kg, Michal Stričík v kick-lighte do 84 kg, Jaroslav Paľa v kick-lighte nad 94 kg, Samuel Hadzima v low-kicku do 67 kg, Vladimír Konský v low-kicku do 75 kg. Do bojov o cenné kovy nepostúpil v K1 do 60 kg ani Tomáš Tadlánek, ktorý na minuloročných MS v Budapešti získal bronz. Vypadli i Pavol Garaj v kategórii K1 do 75 kg a Jozef Kolodzej, ktorý neuspel v K1 do 81 kg.



Na podujatí celkovo štartuje 521 športovcov z 36 krajín. Finálové súboje sú na programe v piatok, keď sa uskutoční aj hlavný galavečer, a v sobotu.