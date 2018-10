Slovenskí kickboxeri Cmárová, Filipová a Adamečková idú do finále

Veronika Cmárová v Low Kick do 65 kg zdolala Srbku Valentinu Kéri 3:0 a prebojovala sa do finále, kde si zmeria sily s Chorvátkou Mariou Bodačovou.

Bratislava 18. októbra (TASR) -Slovenskí reprezentanti majú na domácich ME Svetovej asociácie kickboxerských organizácií (WAKO) v Bratislave už istých osem medailí. Marek Karlík postúpil v Kick Light do 74 kilogramov do finále.



Karlík v stredu zdolal Čecha Františka Vyčítala technickým knokautom, o deň neskôr nastúpil proti poľskému súperovi Adriánovi Durmovi a vyhral jednoznačnou prevahou 3:0. Zlatý z MS 2017 v Budapešti postúpil do finále ME a bude brať minimálne striebro. Ján Soták (Kick Light do 94 kg) podľahol Talianovi Francescovi Iaconangelovi technickou prevahou súpera a získal bronz.



Do semifinále sa v bratislavskej Hant Aréne prebojovala Dominika Karchová na tatami v Kick Light do 50 kg. V ňom však prehrala s Maďarkou Gabrielle Buseovou 0:3 a získala bronz. Veronika Cmárová v Low Kick do 65 kg zdolala Srbku Valentinu Kéri 3:0 a prebojovala sa do finále, kde si zmeria sily s Chorvátkou Mariou Bodačovou. Alexandra Filipová (Low Kick do 70 kg) prekonala Özcakar Beyzovú Fatmovú z Turecka 3:0 a vo finále narazí na Chorvátku Helenu Jurišičovú. Sofia Adamečková (Kick Light do 65 kg) vyradila Švédku Carolinu Bergmanovú 3:0 a predstaví sa vo finále. Doň sa dostala aj Monika Chochlíková, ktorá obhajuje zlato z ME spred dvoch rokov z Mariboru, v K1 do 52 kg. Marinu Djekičovú zo Srbska pokorila 2:1. Lucia Cmárová v K1 do 60 kg postúpila do finále bez boja, Chorvátka Monika Babičová nenastúpila na semifinále.



Ďalší Slováci sa so šampionátom po prehrách rozlúčili. Adeptka na medailu Veronika Petríková prehrala v K1 do 56 kg s Ruskou Nataliou Babincevovou 1:2. V mužskej kategórii vypadli Martin Navrátil v Kick Light do 79 kg, Michal Stričík v Kick Light do 84 kg, Jaroslav Paľa v Kick Light nad 94 kg, Samuel Hadzima v Low Kick do 67 kg, Vladimír Konský v Low Kick do 75 kg. Do bojov o medaily nepostúpil v K1 do 60 kg ani Tomáš Tadlánek, ktorý na minuloročných MS v Budapešti získal bronz. Vypadli i Pavol Garaj v kategórii K1 do 75 kg a Jozef Kolodzej, ktorý neuspel v K1 do 81 kg. Marco Novák prehral v K1 do 67 kg, v tejto disciplíne do 91 kg skončil Michal Baláž.



V Kick Light sa súťaži na tatami s rozmermi 7x7 metrov. Je to polokontaktná disciplína s kontrolovanými technikami - boxerskými údermi a kopmi aj na stehná. Verzia prenesená do ringu je Low Kick, kde už je cieľ knokautovať súpera. K1 je jedna z najtvrdších a najatraktívnejších disciplín, pridávajú sa kolená a klinče. Na podujatí celkovo štartuje 521 športovcov z 36 krajín. Finálové súboje sú na programe v piatok, keď sa uskutoční aj hlavný galavečer, a v sobotu.