V SR sa premiérovo uskutoční seniorský šampionát v kickboxe

Bratislava 26. septembra (TASR) - Slovenskí kickboxeri budú na majstrovstvách Európy v domácom prostredí súťažiť s vysokými medailovými ambíciami. Šampionát pod záštitou Svetovej asociácie kickboxerských organizácií (WAKO) v disciplínach Low Kick, K1 a Kick Light sa v bratislavskej hale na Pasienkoch uskutoční od 13. do 21. októbra.



Na tatami (Kick Light) sa predstaví desať Slovákov, v ringu (Low Kick, K1) až 23. Vrátane trénerov bude mať nominácia hostiteľskej krajiny približne 40 členov. "Ani v domácom prostredí sa však nevieme vyrovnať Rusku či Turecku, ktoré majú ohromné ľudské i finančné zdroje. Chceme sa však dôstojne popasovať," povedal prezident Slovenského zväzu kickboxu (SZK) Peter Onuščák. Slovensko figuruje v rebríčku krajín WAKO na osemnástej priečke.



V Bratislave sa predpokladá účasť 900 športovcov z vyše 30 krajín. Onuščák zdôraznil, že pôjde o najvýznamnejšie podujatie, aké sa v kickboxe na Slovensku uskutočnilo: "Prvýkrát v histórii usporiadame seniorský šampionát WAKO. V roku 2012 sa takisto na Pasienkoch konal šampionát juniorov a kadetov. O tri roky neskôr vznikla myšlienka uchádzať sa o podujatie najvyššieho rangu a výkonný výbor WAKO v Ankara rozhodol, že SZK dostane majstrovstvá Európy. Svetový kalendár je nabitý, záujem o organizovanie je veľký. Sme veľmi radi za túto česť a možnosť prezentovania kickboxu, ktorý je pre naše farby veľmi úspešný."



Prezidenta SZK by potešilo, keby široká 33-členná nominácia vybojovala približne desať medailí s minimálne dvoma zlatými: "Budeme sa snažiť prezentovať aj výsledkovo v domácom prostredí. Naši reprezentanti dlhodobo nosia medaily. Ženy robia veľkú radosť v ringových disciplínach a patria medzi svetovú špičku. Sme jediná krajina na svete, z ktorej sa kvalifikovali štyri ženy na Svetové hry 2017 - Monika Chochlíková, Veronika Petríková, Lucia a Veronika Cmárové. Aj ony zasiahnu do šampionátu," uviedol Onuščák, ktorý je zároveň tréner sestier Cmárových.



Chochlíková je v K1 aktuálna majsterka Európy, na Svetových hrách získala striebro: "Veľmi rada zápasím na Slovensku, pretože ľudia nás vedia podporiť. Chcela by som ich vyzvať, aby prišli. Verím, že sa podarí medaila, možno aj obhájiť zlato spred dvoch rokoch." V tej istej disciplíne medzi mužmi sa budú ambície upierať na Tomáša Tadlánka, bronzového z vlaňajších majstrovstiev sveta: "Bude to prvý a na dlhý čas možno jediný seniorský šampionát u nás. Je to významné podujatie, som rád, že na ňom môžem reprezentovať našu krajinu. Hádam aj chlapi 'zmužnieme' a vyrovnáme sa dievčatám, ktoré nosia medaily z ringových disciplín. Snáď aj my vybojujeme zlato."



Marek Karlík je aktuálny majster sveta a vicemajster Európy v Kick Light. "Aj môj prvý šampionát v roku 2012 bol v Bratislave. Verím, že som dal do prípravy maximum a v najbližších týždňoch môžem ešte stupňovať kondíciu," uviedol Karlík. "Očakávania od týchto aj ďalších športovcov sú najvyššie. Viem však, ako vyzerá príprava. Kickbox je ťažký kontaktný šport, okrem kondičnej, technickej a taktickej aj z psychologickej stránky. Konečný výsledok je zápas, v ktorom vás súper bije. Potrebujete veľkú cieľavedomosť a húževnatosť. Ženy sa prejavujú, že sa vedia zaprieť, dúfam, že to dokážu aj muži," dodal Onuščák.



V Kick Light sa súťaži na tatami s rozmermi 7x7 metrov. Je to polokontaktná disciplína s kontrolovanými technikami - boxerskými údermi a kopmi aj na stehná. Verzia prenesená do ringu je Low Kick, kde je cieľ knokautovať súpera. K1 je jedna z najtvrdších a najatraktívnejších disciplín, pridávajú sa kolená, klinče: "Práve v nej boli naše ženy veľmi úspešné, jediná bola vybraná na Svetové hry. Sme veľmi radi, že u nás budú práve tieto disciplíny, vybojovali sme si ich." Druhá časť ME (Point Fighting, Full Contact, Light Contact, Musical Forms) sa 17. až 25. novembra uskutoční v Maribore. "Do Mariboru pôjde menšia výprava, ale takisto máme pretekárov, ktorí môžu ísť do týchto disciplín. Niektorí budú aj v Bratislave. Prešli z tatami do ringu, majú nacvičenú techniku. Z K1 je blízko do Full Contact, kde sú všetky kopy nad pás, je to viac zamerané na box, nesmú sa používať kolená," vysvetlil Onuščák.