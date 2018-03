Pacas si v Abú Zabí vybojoval zápas o titul organizácie Enfusion

Pacas, úradujúci majster sveta organizácie WKU vo váhe nad 95 kg, si vylepšil svoju bilanciu na 34 víťazstiev (z toho 13 KO) z 37 zápasov.

Abú Zabí 9. marca (TASR) - Slovenský profesionálny kickboxer Martin Pacas zvíťazil v piatok na turnaji organizácie Enfusion v Spojených arabských emirátoch na body nad Hichamom Achalhim z Maroka. Týmto triumfom sa kvalifikoval do zápasu o titul šampióna Enfusion v ťažkej váhe, ktorý by sa mal uskutočniť koncom roka.



Dvadsaťšesťročný Trenčan sa v úvode snažil ťažiť z miernej výškovej prevahy a držať súpera na dištanc. To sa mu darilo až do samého záveru kola, kedy inkasoval tvrdý pravý hák z kontry. Slovenský bojovník klesol do kolien, rýchlo sa však vzpriamil a vyhol sa počítaniu ringovým rozhodcom. Druhá trojminútovka priniesla vyrovnaný boj, v ktorom mal mierne navrch Pacas. Ten ovládol aj záverečné kolo, v posledných sekundách takmer poslal Maročana do počítania a bodoví arbitri sa napokon priklonili na jeho stranu.



Pacas, úradujúci majster sveta organizácie WKU vo váhe nad 95 kg, si vylepšil svoju bilanciu na 34 víťazstiev (z toho 13 KO) z 37 zápasov. Achalhi zaznamenal len desiatu prehru pri 79 víťazstvách (z toho 20 KO). Na Slováka nenašiel recept ani v druhom vzájomnom meraní síl, rovnako na body mu podľahol pred dvoma rokmi na turnaji v Žiline.



"Paco", ako znie prezývka takmer dvojmetrového zverenca trénera a manažéra Petra Navrátila, vyzve v titulovom zápase Luisa Tavaresa. Holanďan v hlavnom zápase večera obhájil opasok šampióna v súboji s Fatihom Ulusoyom z Turecka, ktorého zdolal TKO v treťom kole. Titul na turnaji v Abú Zabí potvrdil aj Španiel Jonay Risco, ktorý v kategórii do 72,5 kg vybodoval legendárneho Buakawa Banchameka z Thajska.