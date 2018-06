Kickbox: Víťazmi MSR sa stali kickboxeri Pantera Prešov

Výsledky:



ženy - K1:



do 56 kg: 1. Veronika Petríková (Fight Club Košice), 2. Martina Cingeľová (KB Bardejov), 3. Katarína Babičová (Hanuman gym Bratislava),



do 60 kg: 1. Lucia Szabová (Hanuman gym Bratislava), 2. Alexandra Nižníková (Panter Prešov),



muži - K1:



do 60 kg: 1. Martin Novák (Hanuman gym Bratislava), 2. Ondrej Franek (Fortis Lučenec), 3. Patrik Janda (ARES Gym AC Uniza),



do 63,5 kg: 1. Dávid Šajben (Hanuman gym Bratislava), 2. Lukáš Kvasnica (Perun Gym Trnava), 3. Boris Závadský (Goral Gym),



do 67 kg: 1. Marco Novák (Hanuman gym Bratislava), 2. Michal Duben (ARES Gym AC Uniza), 3. Walter Hanko (Body Gym Poprad),



do 75 kg: 1. Pavol Garaj (Body Gym Poprad), 2. Vladimír Konský (ŠKP Banská Bystrica), 3. Dávid Kormondi (Titans Velké Kapušany), do 81 kg: 1. Jozef Kolodzej (Goral Gym), 2. Erik Matejovský (Body Gym Poprad), 3. Matej Nemec (Perun Gym Trnava),



nad 91 kg: 1. Adrian Bartl (Hanuman gym Bratislava), 2. Michal Baláž (Hanuman gym Bratislava), 3. Róbert Čikovský (Body Gym Poprad),



muži - full contact:



do 67 kg: 1. David Zold (Fortis Lučenec), 2. František Lukáč (ŠKP Banská Bystrica), 3. David Malán (GSG Trnava SK),



do 71 kg: 1. Michal Radič (ŠKP Banská Bystrica), 2. Valentin Zauralský (ŠKP Banská Bystrica), 3. Pavol Garaj (Body Gym Poprad), 4. Boris Milko (KB Leon Revúca).

Michalovce 10. júna (TASR) - Spolu 166 pretekárov z 28 klubov sa v michalovskej športovej hale predstavilo na majstrovstvách Slovenska v kickboxe. Víťazmi sa stali kickboxeri Pantera Prešov so 102 bodmi pred ŠKK Michalovce (58) a Guardom Košice (56).