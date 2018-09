Kihirová sa stala víťazkou Ondrej Nepela Trophy

Výsledky: po voľných jazdách:



Ženy:

1. Rika Kihiraová (Jap.) 147,37 b

2. Elizabet Tursynbaevová (Kaz.) 122,31

3. Stanislava Konstantinovová (Rus.) 114,99...

10. Silvia HUGECOVÁ 80,76

14. Mária Sofia PUCHEROVÁ (obe SR) 68,74



Tance:

1. Viktoria Sinicinová, Nikita Kacalapov (Rus.) 120,46

2. Lorraine McNamarová, Quinn Carpenter (USA) 108,27

3. Betina Popovová, Sergej Mozgov (Rus.) 102,82



Muži:

1. Michail Koljada (Rus.) 177,55,

2. Sergej Voronov (Rus.) 157,96

3. Morisi Kvitelašvili (Gruz.) 145,14,...

13. Marco KLEPOCH 96,55

14. Michael NEUMAN (obaja SR) 85,99

Bratislava 22. septembra (TASR) - Japonka Rika Kihirová sa stala víťazkou súťaže žien na 26. ročníku medzinárodnej krasokorčuliarskej súťaže Ondrej Nepela Trophy v Bratislave.Na druhom mieste skončila so stratou viac ako 25 bodov Kazaška Elizabet Tursynbaevová a tretie miesto obsadila Ruska Stanislava Konstantinovová. Slovenská reprezentantka Silvia Hugecová obsadila so ziskom 80,76 bodov 10. miesto.Prvenstvo v tancoch si vybojoval so ziskom 120,46 b. ruský pár Viktoria Sinicinová, Nikita Kacalapov. Druhé miesto obsadili Američania Lorraine McNamarová, Quinn Carpentier a na treťom mieste skončila ďalšia ruská dvojica Betina Popovová, Sergej Mozgov.V súťaži mužov triumfoval Rus Michail Koljada pred svojim krajanom Sergejom Voronovom. Tretie miesto obsadil Gruzínec Morisi Kvitelašvili. Z dvojice Slovákov bol napokon úspešnejší Marco Klepoch, ktorý obsadil 13. miesto, Michael Neuman skončil o jednu priečku nižšie.