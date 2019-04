A. Kirnová sa stala prvým členom exekutívy Európskej atletiky zo SR

Slovenská funkcionárka uspela suverénnym spôsobom, keď dostala 42 z 50 možných hlasov.

Bratislava 15. apríla (TASR) - Slovensko bude mať prvýkrát v histórii člena najvyššieho exekutívneho orgánu Európskej atletiky (EA). Delegáti kongresu v Prahe zvolili Annu Kirnovú do 13-člennej rady EA. Slovenská funkcionárka uspela suverénnym spôsobom, keď dostala 42 z 50 možných hlasov.



"Nikto nepočítal s takýmto úspechom. Keď som videla, koľko hlasov som dostala, ani som tomu neverila. Rozhodlo o tom veľa okolností. Myslím si, že delegáti ma poznali a videli výsledky mojej práce. Mám mnoho skúseností, vrátane trénerských. Po vzniku samostatného Slovenska sme museli začať od nuly, ale dokázali sme, že ak máte zapálených ľudí a staviate na tradíciách, môžete uspieť. Európe sme ukázali, že Slovensko je stabilným členom atletického hnutia," povedala Kirnová na pondelkovej tlačovej konferencii.



Svoje presné úlohy v EA ešte nepozná, ale podľa vlastných slov je pripravená na čokoľvek. Medzi jej priority patrí zatraktívnenie atletiky so zachovaním tradícií. "Zatiaľ sú zriadené dve komisie a všetci ešte nemajú konkrétne zadania. Ja chcem využiť svoje vedomosti v prospech atletiky a som pripravená na každú úlohu. Musíme zachovať výsostné postavenie európskej atletiky, ktoré ešte stále má vo svete. Chceme začať od koreňov, popularizovať ju už medzi deťmi. Na druhej strane musíme byť opatrní pri implementácii technologických noviniek, tie musíme zavádzať citlivo v súlade s tradíciami, aby ľuďom zatraktívnili súťaže," uviedla Kirnová a na margo svojho programu dodala: "Chcem propagovať aj rodovú rovnosť, pretože stále mám pocit, že v štruktúrach pôsobí málo žien."



Za volebným úspechom stojí aj práca Slovenského atletického zväzu (SAZ), ktorý Kirnovú nominoval. "Sme veľmi spokojní, hrdí a šťastní, že sa nám to podarilo. Zvíťazil kvalitný kandidát s veľkými skúsenosťami. Pracovala v slovenskej atletike od začiatku. Nebola to prvoplánová kandidatúra. Dlhodobo sme sa pripravovali, bola to vynikajúca voľba, pretože jej meno je známe v európskej atletike. Pozitívnu úlohu zohrala aj aktivita SAZ, ktorý sa v uplynulom období snaží pracovať aktívne a organizovať medzinárodné podujatia," povedal prezident SAZ Peter Korčok.



Medzi delegátmi zarezonovala práve práca SAZ pri organizovaní medzinárodných podujatí. Slovensko nedávno usporiadalo Európsky pohár vo vrhoch či Európsky pohár v chôdzi. "Keď sme robili kampaň, hovorili sme o tom, čo dokážeme. Pravda je, že z našich podujatí všetci odchádzali spokojní. To sú činy, ktoré má slovenská atletika za sebou a aj to mi pomohlo. Beriem to ako úspech nás všetkých," dodala Kirnová.