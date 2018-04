Kližan postúpil do 2. kola turnaja ATP v Mníchove

dvojhra - 1. kolo:



Martin KLIŽAN (SR) - Florian Mayer (Nem.) 3:6, 6:4, 6:3



Yannick Hanfmann (Nem.) - Marcos Baghdatis (Cyp.) 6:2, 6:4



Matthias Bachinger (Nem.) - Michail Kukuškin (Kazach.) 7:6 (8), 3:6, 6:3

Mníchov 30. apríla (TASR) - Slovenský tenista Martin Kližan postúpil do 2. kola dvojhry na antukovom turnaji ATP v Mníchove, keď v pondelok otočil súboj s domácim Nemcom Florian Mayerom a zdolal ho 3:6, 6:4 a 6:3.Dvadsaťosemročný slovenský reprezentant prehral prvý set s o šesť rokov starším súperom 3:6. V druhom po zlepšenom výkone uspel 6:4. Po ňom sa pre zníženú viditeľnosť Slovák dožadoval prerušenia súboja, ale empajrový rozhodca mu nevyhovel. Úspešný slovenský kvalifikant neuspel ani u turnajového supervisora. V rozhodujúcom sete Mayer viedol 3:0, a keď Slovák vyrovnal na 3:3, tiež súhlasil s prerušením. To sa zasa už logicky nepáčilo Kližanovi, pokračovalo sa a Kližan po zisku ďalších troch hier za sebou duel po vyše dvoch hodinách doviedol do víťazného konca.Nemecký tenista Yannick Hanfmann sa prebojoval do 2. kola dvojhry, keď si poradil Cyperčanom Marcosom Baghdatisom 6:2 a 6:4.