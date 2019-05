Kližan nepostúpil do druhého kola turnaja v Madride

dvojhra - 1. kolo:



Marin Čilič (9-Chor.) - Martin KLIŽAN (SR) 6:4, 2:6, 7:6 (0)

Madrid 6. mája (TASR) - Slovenský tenista Martin Kližan sa neprebojoval do 2. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Madride. Kvalifikant v pondelňajšom napínavom zápase poriadne potrápil deviateho nasadeného Marina Čiliča z Chorvátska, no nakoniec mu podľahol 4:6, 6:2 a 6:7 (0).Úvodný set bol vyrovnaný do siedmeho gemu, keď Čilič zobral Kližanovi servis a dopodával do víťazného konca. V druhom sete stratil Slovák hneď úvodné podanie, no následne zobral Chorvátovi až tri a vyhral 6:2. V treťom dejstve mal Kližan za stavu 6:5 až štyri mečbaly, no ani jeden nepremenil a nakoniec prehral s víťazom US Open z roku 2014 v tajbrejku jasne 0:7.Duel sledoval z tribúny aj chorvátsky futbalový reprezentant a hráč Realu Madrid Luka Modrič.