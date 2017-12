Tréner Liverpoolu obhajuje investíciu 75 miliónov libier za Van Dijka

Virgil van Dijk sa hráčom The Reds stane 1. januára a do Liverpoolu príde ako najdrahší obranca v histórii, archívne foto. Foto: TASR/AP

Londýn 29. decembra (TASR) - Tréner anglického futbalového klubu FC Liverpool Jürgen Klopp obhajuje investíciu 75 miliónov libier za obrancu Southamptonu Virgila van Dijka. Dvadsaťšesťročný holandský reprezentant sa hráčom "The Reds" stane 1. januára a do Liverpoolu príde ako najdrahší obranca v histórii.Výšku prestupovej sumy za van Dijka označili za prehnanú viaceré futbalové osobnosti, napríklad aj bývalý útočník Alan Shearer. Paradoxne práve Klopp v minulosti kritizoval Manchester United za to, že zaplatil 89 miliónov libier Juventusu Turín za francúzskeho stredopoliara Paula Pogbu. Teraz tvrdí, že van Dijka Liverpool potreboval, a preto neváhal zaplatiť ani takúto astronomickú sumu.povedal nemecký tréner podľa agentúry DPA.Tréner MUFC José Mourinho svojmu kolegovi pripomenul jeho komentáre na prestup Pogbu, ale dodal, že trh vyhnal ceny za hráčov hore.povedal Mourinho na tlačovej konferencii pred sobotňajším zápase práve so Southamptonom.dodal portugalský kouč.Tréner Manchestru City Pep Guardiola si myslí, že Liverpool získal skvelého hráča.uviedol tréner lídra Premier League.