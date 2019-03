Kluby 2. ligy môžu profitovať za zabudovanie hráčov do 21 rokov

Návrh sa postupne kreoval, zástupcovia klubov a Slovenského futbalového zväzu o tom diskutovali na viacerých stretnutiach.

Zvolen 8. marca (TASR) – Zástupcovia klubov II. ligy 2018/2019 sa tento týždeň stretli s predstaviteľmi Slovenského futbalového zväzu (SFZ) na pracovnom stretnutí vo Zvolene. Hlavnou témou diskusií bolo, že kluby musia od sezóny 2019/2020 povinne zabudovať do tímu hráča do 21 rokov s občianstvom SR.



"Vo Zvolene bolo na programe sedem bodov. Viac ako hodinu strávili účastníci pracovného stretnutia pri bode číslo päť – Zabudovanie povinnosti pre hráčov do 21 rokov hrať v II. lige. Kluby môžu za to dostať finančný benefit. Povinnosťou bude, že za klub v súťažnom stretnutí nastúpi v základnej zostave jeden talentovaný hráč do 21 rokov so štátnym občianstvom SR, toto je bez nároku na finančný príspevok. Dvesto eur získajú kluby vtedy, keď v súťažnom stretnutí bude počas celých 90 minút na hracej ploche jeden talentovaný hráč do 21 rokov so štátnym občianstvom SR. Ďalších 400 eur dostanú kluby za to, keď v súťažnom stretnutí budú počas celých 90 minút na hracej ploche dvaja talentovaní hráči do 21 rokov so štátnym občianstvom SR a zároveň budú v súťažnom stretnutí na hracej ploche súčasne maximálne traja zahraniční hráči. To znamená, že klub si môže za zápas prilepšiť až o 600 eur, a za jeden rok spolu až 18.000 eur. Táto možnosť finančného benefitu sa netýka klubov so štatútom futbalových akadémií a mužstiev, ktoré majú uzatvorenú dohodu o striedavom štarte hráčov v zmysle súťažného poriadku. Ak nastúpia na súťažné stretnutie tri a viac hráčov do 21 rokov, finančný benefit sa nenavyšuje," uviedol SFZ na oficiálnom webe.



"Nevymýšľali by sme niečo, čo nefunguje. Nie je to žiadne nóvum, funguje to v Poľsku či Maďarsku," povedal počas diskusie prezident SFZ Ján Kováčik. Do rozpravy sa zapojil generálny manažér FC Lokomotíva Košice Vladislav Zvara: "Malo by to byť na báze dobrovoľnosti. Hráč si na ihrisku musí miesto zaslúžiť a je to aj obmedzenie pre trénerov. V našom regióne je problém s mladými hráčmi."



"Mala by sa vypustiť podmienka o zahraničných hráčoch, veď viacerí spolupracujeme so zahraničnými klubmi,“ reagoval Norbert Csutora z FC ŠTK 1914 Šamorín. „Je to limitujúce, ako každé nariadenie. Nechajme na trénerov, koho majú postaviť,“ konštatoval Ľubomír Talda z Interu Bratislava. „My investujeme do mladých hráčov. V kluboch musia byť ľudia trpezliví a pracovať s mladíkmi,“ vyhlásil Stanislav Neuschl z FK Pohronie.



Návrh sa postupne kreoval, zástupcovia klubov a Slovenského futbalového zväzu o tom diskutovali na viacerých stretnutiach. „Vaše pripomienky sme prijali a zakomponovali do výsledného návrhu,“ povedal zástupca generálneho sekretára pre operatívne riadenie a manažér integrity futbalu Peter Dedík. Na koniec diskusie k tomuto bodu dal predseda Komisie II. ligy Miroslav Richtárik, ktorý aj celé stretnutie viedol, hlasovať o tomto návrhu. Jedenásť klubov bolo za, päť sa zdržalo a žiaden nebol proti. „Som rád, že sa návrh schválil. Očakávame od neho väčší priestor pre mladých hráčov hrať v druhej najvyššej súťaži dospelých. Verím, že futbalisti do 21 rokov budú prínosom," zaprial si Richtárik.