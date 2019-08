Kokkinakis si zahrá US Open, dostal voľnú kartu

Dvadsaťtriročný finalista juniorskej dvojhry na US Open z roku 2013 je považovaný za veľký talent, no jeho kariéru brzdia zranenia. Momentálne je na 212. mieste svetového rebríčka ATP.

New York 14. augusta (TASR) - Austrálsky tenista Thanasi Kokkinakis si zahrá na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open. Od svojej národnej federácie dostal voľnú kartu.



Dvadsaťtriročný finalista juniorskej dvojhry na US Open z roku 2013 je považovaný za veľký talent, no jeho kariéru brzdia zranenia. Momentálne je na 212. mieste svetového rebríčka ATP. Správu priniesla agentúra AP.